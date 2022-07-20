نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة كريم النشا والفازلين الرهيبة لتبييض اليدين والقدمين بسرعة الصاروخ لبياض ونعومة مثل بياض نعومة الاطفال في المقال التالي
تتسبب الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس في تكوين طبقة بنية اللون على اليدين ، مما يحد من جمال مظهرهما. قد تحدث عيوب في إنتاج الميلانين ، وقد ترتفع المستويات ، مما قد يؤدي إلى تغيرات في لون الجلد واغمق لون اليدين. قد يتغير لون الجلد بسبب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء. يمكن أن تسبب الحروق تغيرات في لون الجلد حتى بعد العلاج. يمكن أن تسبب بعض الأطعمة شحوبًا أو اسمرارًا للجلد. قد تؤدي زيادة نسبة الدهون تحت الجلد إلى تغيرات في لون الجلد. بسبب نقص فيتامينات معينة ، قد يتغير لون البشرة. يحتوي مزيج نشا الذرة والفازلين أيضًا على العديد من الفوائد ، مما يتيح لك الاستمتاع بأيدي شابة وجميلة في أي وقت. يساعد مزيج نشا الذرة والفازلين على تفتيح البشرة وإخفاء حروق الشمس. يعمل مزيج نشا الذرة والفازلين على تلطيف البشرة المتهيجة والحساسة. يمكن لمزيج نشا الذرة والفازلين علاج العديد من الأمراض الجلدية والفطريات. يساعد مزيج نشا الذرة والفازلين في القضاء على التعرق. يحافظ مزيج نشا الذرة والفازلين على ترطيب اليدين ويمنع التشققات والالتهابات
كريم النشا والفازلين لتبييض اليدين
مكونات خلطة النشا والفازلين لتبييض اليدين :
تبييض اليدين بالنشا والفازلين
- اربع ملاعق من الفازلين
- ملعقتين من النشا
- ملعقة من الليمون
- ربع ملعقة من ماء الورد
طريقة عمل كريم الفازلين والنشا لتبيض اليدين والرجلين :
- قومي بعمل حمام ماء ساخن للفازلين ، بوضعه في وعاء وتركه حتى يصبح سائلا قليلا ، ثم قومي بوضع ملعقتين النشا مع التحريك حتى يختلط المزيج جيدا مع اضافة الليمون وماء الورد حتى يصبح الخليط مثل الكريم الابيض وتتجانس جميع المكونات سويا ، ثم قومي باالاحتفاظ بالمزيج في معلب محكم الغلق للاحتفاظ بكريم النشا والفازلين لوقت اطول.
- يستخدم هذا الكريم كل يوم قبل النوم للحصول على افضل النتائج لابد من المواظبه على استخدام هذا الخليط ، وستجدين ان لون يديكي وقدميكي قد تغير الي اللون الابيض بالتدريج وستذهلين من النتيجة السريعة وستدوم نعومة بشرتك وتصبح نضرة دوما .
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