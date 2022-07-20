خلطة كريم النشا والفازلين الرهيبة لتبييض اليدين والقدمين بسرعة الصاروخ لبياض ونعومة مثل بياض نعومة الاطفال

تتسبب الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس في تكوين طبقة بنية اللون على اليدين ، مما يحد من جمال مظهرهما. قد تحدث عيوب في إنتاج الميلانين ، وقد ترتفع المستويات ، مما قد يؤدي إلى تغيرات في لون الجلد واغمق لون اليدين. قد يتغير لون الجلد بسبب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء. يمكن أن تسبب الحروق تغيرات في لون الجلد حتى بعد العلاج. يمكن أن تسبب بعض الأطعمة شحوبًا أو اسمرارًا للجلد. قد تؤدي زيادة نسبة الدهون تحت الجلد إلى تغيرات في لون الجلد. بسبب نقص فيتامينات معينة ، قد يتغير لون البشرة. يحتوي مزيج نشا الذرة والفازلين أيضًا على العديد من الفوائد ، مما يتيح لك الاستمتاع بأيدي شابة وجميلة في أي وقت. يساعد مزيج نشا الذرة والفازلين على تفتيح البشرة وإخفاء حروق الشمس. يعمل مزيج نشا الذرة والفازلين على تلطيف البشرة المتهيجة والحساسة. يمكن لمزيج نشا الذرة والفازلين علاج العديد من الأمراض الجلدية والفطريات. يساعد مزيج نشا الذرة والفازلين في القضاء على التعرق. يحافظ مزيج نشا الذرة والفازلين على ترطيب اليدين ويمنع التشققات والالتهابات

كريم النشا والفازلين لتبييض اليدين

مكونات خلطة النشا والفازلين لتبييض اليدين :

تبييض اليدين بالنشا والفازلين

اربع ملاعق من الفازلين

ملعقتين من النشا

ملعقة من الليمون

ربع ملعقة من ماء الورد

طريقة عمل كريم الفازلين والنشا لتبيض اليدين والرجلين :