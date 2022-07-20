طريقة إعداد فطيرة البيض والجبن بمجموعة من المكونات الغير مكلفة

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تعد فطيرة البيض والجبن من الفطائر البسيطة التي يمكن القيام بها في أي وقت وخاصة في الأوقات الضيقة، وهي أيضاً من أنواع المعجنات سهلة التحضير التى يتم عملها في وقت قصير جداً، وتختلف طريقة حشو هذه الفطائر من شخص لآخر فمن الممكن حشوها بالجبنة والزيتون أو اللحمة أو الفراخ وغيرهم، وهي فطيرة خفيفة ولذيذة يتم تناولها بكثرة على وجبة الإفطار وبين وجبة الغداء والعشاء وتفضلها كثير من الأمهات لأولادها، والآن سوف نتعرف بكل تفصيل على مكونات عمل فطيرة البيض والجبن ومعرفة خطوات عملها بكل وضوح وسهولة.
مكونات عمل فطيرة البيض والجبن
تعتبر مكونات عمل فطيرة البيض والجبن من المكونات الغير مكلفة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- ٣ أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ٣ ملاعق كبيرة من اللبن الزبادي.
- رشة صغيرة من الملح.
- ٣ ملاعق كبيرة من السكر.
- كوب من الحليب الدافئ.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزيت.
الحشو
- البيض على حسب الحاجة.
- الجبن على حسب الرغبة.
طريقة تحضير الفطيرة
تعد طريقة تحضير هذه الفطيرة من الطرق البسيطة التي تتم في وقت سريع فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- في البداية نقوم بتحضير العجينة عن طريق إحضار إناء ونضع به السكر والحليب ونحرك جيداً، ثم نضيف عليه الخميرة الفورية ونحرك أيضاً ونترك الخليط حتى يخمر.
- ثم نقوم بنخل الدقيق جيداً ونضعه في وعاء كبير ونقلب به الملح ثم نضيف عليهم اللبن الزبادي والزيت.
- نخلط جميع المكونات مع بعض ثم نضع على الخليط اللبن والخميرة ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة.
- نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة.
- في ذلك الوقت نقوم ببشر الجبنة المتوفرة ونضيف عليها البيض ونقلب المكونين معاً.
- نفرد نصف مقدار العجينة في صينية ونضع عليها القليل من الحشوة ونثني الاطراف للداخل.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج العجينة وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونقدمها ساخنة بألف هنا وشفا وصحة وعافية للجميع.
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