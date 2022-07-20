طريقة إعداد فطيرة البيض والجبن بمجموعة من المكونات الغير مكلفة

تعد فطيرة البيض والجبن من الفطائر البسيطة التي يمكن القيام بها في أي وقت وخاصة في الأوقات الضيقة، وهي أيضاً من أنواع المعجنات سهلة التحضير التى يتم عملها في وقت قصير جداً، وتختلف طريقة حشو هذه الفطائر من شخص لآخر فمن الممكن حشوها بالجبنة والزيتون أو اللحمة أو الفراخ وغيرهم، وهي فطيرة خفيفة ولذيذة يتم تناولها بكثرة على وجبة الإفطار وبين وجبة الغداء والعشاء وتفضلها كثير من الأمهات لأولادها، والآن سوف نتعرف بكل تفصيل على مكونات عمل فطيرة البيض والجبن ومعرفة خطوات عملها بكل وضوح وسهولة.

مكونات عمل فطيرة البيض والجبن

تعتبر مكونات عمل فطيرة البيض والجبن من المكونات الغير مكلفة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٣ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

٣ ملاعق كبيرة من اللبن الزبادي.

رشة صغيرة من الملح.

٣ ملاعق كبيرة من السكر.

كوب من الحليب الدافئ.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

الحشو

البيض على حسب الحاجة.

الجبن على حسب الرغبة.

طريقة تحضير الفطيرة

تعد طريقة تحضير هذه الفطيرة من الطرق البسيطة التي تتم في وقت سريع فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-