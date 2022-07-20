أخلطي النشا والقرنفل وضعيهم 15 دقيقة لبشرتك تفتيح فوري للبشرة وإزالة أي تصبغات نهائياً

وصفة النشا والقرنفل لتبييض البشرة، تدخل النشا في العديد من الوصفات التي تعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة، حيث أنها تعالج الاسمرار الناتج من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، فهي تعمل على إزالة هذا الاسمرار دون أن تضر بصحة البشرة، كما أن القرنفل له فوائد عديدة في علاج تصبغات البشرة ويعمل أيضا على إزالتها وتنظيف البشرة من الشوائب، وسوف نقدم لكى عزيزتي طريقة عمل وصفة لتفتيح البشرة بالنشا والقرنفل.

تفتيح البشرة بالقرنفل والنشا

المكونات

معلقة نشا كبيرة.

قرنفل مطحون.

معلقة عسل أبيض.

ماء ورد للعجن.

تحضير وصفة القرنفل والنشا لتفتيح البشرة

نحضر الكبة ونضع أعواد القرنفل داخلها ونطحنها حتى تصبح باودر.

نحضر بوله صغيرة ونضع ملعقة من مسحوق القرنفل ونضع معلقة من النشا ونخلطهم جيداً، ثم نضيف العسل الأبيض وماء الورد تدريجيا للحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة ولينة تسهل فردها على البشرة.

نغسل الوجه بالماء والغسول المخصص لنوع البشرة، ثم يجف تماماً.

نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً.

نفرك الخليط من على الوجه والرقبة، ثم يغسل بالماء الفاتر فقط.

نضع تونر طبيعي ويفضل ماء الورد لإغلاق المسامات.

هذه الوصفة رائعة للحصول على بشرة مشدودة وخالية تماماً من العيوب لاحتوائها على النشا التي تعمل على علاج وتجديد خلايا الجلد الميت وإعادة البشرة بلونها الطبيعي الموحد وعدم وجود أي اسمرار بالبشرة.

وصفة أخرى القرنفل والنشا لتفتيح البشرة

المكونات

مسحوق القرنفل الباودر.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقتين زبادي.

نصف ليمونه.

تحضير وصفة القرنفل والنشا لتفتيح البشرة

نحضر وعاء بلاستيك ونضع بداخله الزبادي ونضيف إليه مسحوق القرنفل والنشا والليمون، ثم نضع قليل من الماء الفاتر تدريجياً للحصول على قوام كريمي ناعم.

يفرد الخليط على البشرة ويترك حتى يجف.

يغسل بالماء ونضع كريم مرطب.

هذه الوصفة سوف تعمل على القضاء على التصبغات التي توجد على البشرة، كما أنها تعمل على التخلص من الشوائب العالقة بالوجه، وتعمل على الحد من الزيوت والدهون التي تفرز في البشرة خصوصاً البشرة الدهنية، فهي وصفة ممتازة لحل مشاكل اسمرار وغمقان البشرة.