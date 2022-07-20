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وصفة القرنفل لفرد وتنعيم الشعر، يعاني الكثير من الفتيات ببعض المشكلات التي تظهر في الشعر ومن أهم مشكلة هي خشونة الشعر أو يظهر به التجاعيد فيؤثر على المظهر العام لكل فتاه، وقد تلجأ إلى استخدام بعض الكريمات والدهانات أو استخدام البروتين لفرد الشعر وهو باهظ الثمن جدا حتي احصل علي شعر مفرود، ومن هنا تبحث عن وسائل أقل تكلفة ومنها استخدام وصفة القرنفل لفرد وتنعيم الشعر. وصفة القرنفل لفرد وتنعيم الشعر وصفة بخاخ القرنفل نبات الغار

المقادير ملعقة كبيرة من القرنفل.

مقدار مناسب من الماء.

عدد اربعه ورقات من أوراق الغار. طريقة الاستخدام نأتي بوعاء صغير ونضع به مقدار مناسب من الماء ثم نرفعه على نار هادئة ونتركها حتى يتم غليانه.

نضيف مع الماء ملعقة كبيرة من القرنفل ونتركه حتي يتم غليانه وذلك لمدة عشر دقائق.

نضع أربعة من أوراق الغار ونقلب الخليط مع بعضه على النار ونتركه ليغلي مرة أخرى.

نرفع الخليط من علي النار ونتركه بعض الوقت حتي يتم تبريده.

ثم نستخدم مصفاة حتى نقوم بتصفية خليط القرنفل ثم نضعه في زجاجه فارغة.

نرش خلطة القرنفل على الشعر بشكل كامل وعلى فروة الرأس ونتركه لمدة لا تقل عن 8 ساعات.

يغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر واستخدام الشامبو بعد أن يتم تجفيفه. وصفة القرنفل وزيت الخروع المقادير ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع. طريقة الاستخدام نحضر إناء صغير ثم نضع به ملعقة كبيرة من زيت القرنفل ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من زيت الخروع و ندمجهم مع بعض جيدا.

نضع الخلطة على الشعر بشكل متساوي حتى نعمل على تغطية الشعر بالكامل وندلك الشعر جيدا ثم نترك الخلطة على الأقل ساعتين.

استخدم منشفة مع ملاحظة إنها تكون ساخنة حتى تساعد على تغلغل الخلطة في جميع أنحاء الشعر ونقوم بتغيير المنشفة كل 30 دقيقة.

يجب استخدام هذه الخلطة على الأقل مرتين اسبوعيا لمدة شهرين متتاليين حتى نحصل على نتيجة مذهلة. عمر شويل - جدة لو عندك ملعقة قرنفل تعالي أقولك تفردي شعرك أزاي وتحويله لخيوط حرير أقوي بديل للكيراتين - ثقفني

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