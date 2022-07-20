نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي وصفة النشا وصابون دوف لتفتيح وتبييض الجسم بالكامل وإزالة أي بقع داكنة للعروس في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة النشا و صابون دوف لتبييض الجسم، صابون دوف من أكثر أنواع الصابون ذات رائحة عطرية مميزة وجميلة، كما أنه يوجد منه العديد من الروائح والألوان التي تميزها عن باقي أنواع الصابون الأخرى، ولكن صابون دوف الأبيض سوف يتمتع بميزة فريدة وهو أنه يعمل على تفتيح البشرة ويقاوم علامات التجاعيد، كما أن النشا من المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والجسم وعلاج التصبغات والاسمرار الموجود بالجسم، وسوف نعرض في هذه المقال عن وصفة لتبيض الجسم.

إعداد وصفة طبيعية بصابون دوف والنشا لتبييض الجسم

المكونات

صابونة دوف البيضاء.

أربع ملاعق كبار من النشا.

عصير ليمونه كبيرة.

ماء ورد.

معلقة من زيت الزيتون.

تحضير وصفة لتفتيح الجسم بصابون دوف

نبشر صابون دوف ونضعه في إناء ونرفعه على النار حتى يذوب الصابون تماماً، نقوم بإضافة النشا وماء الورد والليمون ونقلب الخليط حتى يصبح كريمي ناعم، ثم نضيف زيت الزيتون ونرفع الإناء من على النار ونتركه يبرد.

نقوم بعمل شاور للجسم بناء ساخن لفتح المسام.

نضع الخليط على كامل الجسم ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً، ثم بواسطة اللوفه المغربية نقوم بفرك الوصفة من على الجسم، ثم يغسل الجسم بالماء البارد لغلق المسام.

هذه الوصفة ممتازة في الحصول على بشرة ناعمة وفاتحة، حيث أن بصابون دوف تأثير قوى وفعال في تفتيح وتوحيد لون البشرة، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة لاحتوائه على زيوت طبيعية تعمل على تنعيم وترطيب البشرة، كما أن النشا تعد من أكثر الوصفات التي تعالج جميع مشاكل البشرة وتعمل على توحيد لونها، ويعد زيت الزيتون من أكثر الزيوت التي تتمتع بنعومة الملمس وإعطاء البشرة الملمس الناعم الجذاب.

وصفة صابون دوف والنشا لتفتيح الجسم

المكونات

صابون دوف.

معلقتين من النشا.

ماء للعجن.

تحضير وصفة لتفتيح الجسم بصابون دوف والنشا

نبشر صابون دوف ونقوم بتذويبه على النار، ثم نرفع القدر من على النار وضعه في وعاء حتى يبرد ثم نضع النشا على الصابون

ونقوم بإضافة القليل من الماء حتى يصبح القوام متماسك ولين، نضع الخليط في قوالب التلج ويدخل في الثلاجة حتى يجمد.

نخرج قوالب الصابون بالنشا وتستخدم عند الاستحمام.

هذه الصابون بالنشا سوف يعمل على تفتيح الجسم والأماكن الداكنة به، حيث أنه من الوصفات الممتازة والسهلة للعناية بالجسم والبشرة.