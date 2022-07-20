بمكونات إقتصادية حضري المعمول بالملبن اللذيذ في المنزل بكل سهولة

المعمول بالملبن ، يعتبر من الحلويات اللذيذة التي تذوب في الفم، ويحب الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر حيث أنه يمكن عمله بجانب كوب من الشاي أو القهوة أو يمكن ويعتبر من المعجنات الخفيفة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عمله، ويعتبر من المعجنات المشهورة في الوطن العربي وخاصتاً في السعودية، ويتكون هذا المعمول من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير المعمول بالملبن اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل المعمول بالملبن

يحتوي المعمول بالملبن اللذيذ على بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-

كوبين من الطحين الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الزبدة السائلة.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

ربع كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من السمنة السائلة.

بيضة كبيرة الحجم.

مقادير الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-

كمية من الملبن الحشو.

سكر ناعم بودرة للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول بالملبن اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

لتحضير العجينة نقوم بتحضير إناء ونضع به الطحين والبيكنج بودر ورشة الملح والهيل والسكر ونقلب المكونات جيداً. ثم نقوم بإضافة السمنة والزبدة ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة. تحضير طبق ونضع به بيضة والفانيليا ونخفقها جيداً ثم نضيفها على العجينة ونعجن جيداً. ثم بعد ذلك نقوم بتحضير القالب الخاص ونرش بالقليل من الزيت ونضع بها قطعة من العجين ونجوفها من الداخل ونضع بها الحشو ونغلقها ونضعها جانباً. بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ١٨٠ درجة مئوية حتي تسخن. تحضير صينية ونرص بها المعمول وتدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة نصف ساعة. ثم نخرج الصينية من الفرن عندما تأخذ اللون الذهبي ونرش عليها السكر الناعم وعندما تبرد نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

سر نجاح المعمول

هناك بعض الاسرار لنجاح المعمول وهي كالآتي:-