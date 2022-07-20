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خلطة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه، نلاحظ أن يكون هناك شعر زائد يظهر في بعض الأماكن في جسم أي سيدة مما يشعرون بالانزعاج الشديد، وعندما يرغبون جميع السيدات إزالة الشعر تشعر بالألم الشديد وخاصة في منطقة العانة فهي من أصعب الأماكن التي تكون مزعجة جدا لدي أي سيدة، كما تلجأ بعض النساء إلى استخدام الطرق التقليدية التي تؤدي إلى اسمرار الأماكن الحساسة، ويبحثون عن طرق طبيعية ومنها خلطة الفازلين لإزالة الشعر. خلطة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه وصفة الفازلين ونبات السعد المطحون لإزالة الشعر المقادير ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من نبات السعد المطحون. طريقة الاستخدام نحضر بوله صغيرة ونضع بها ملعقة كبيرة من الفازلين ونضعه على حمام مائي يكون ساخن ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من نبات السعد المطحون.

نضع الخلطة على الأماكن التي يوجد بها الشعر ونريد نزعه منها.

نترك الخلطة علي منطقة علي الشعر لمدة لاتقل عن عشر دقائق حتى يتم جفافها علي الشعر، و نقوم بنزعها عكس اتجاه الشعر حتي تعمل على أزالتها من الجذور وعدم تقصفه.

نغسل الجسم مكان إزاله الشعر جيدا باستخدام الماء الدافئ واستخدام مرطب مناسب للجسم.

يجب أن تستخدم هذه الوصفة على الأقل مرة واحدة من كل أسبوع حتى نعمل على إنهاء نمو الشعر مرة اخرى. خلطة الكركم مع الملح المقادير إحضار خمس ملاعق كبيرة من ملح البحر.

ستة ملاعق كبيرة من الكركم المطحون.

واستخدام خمس ملاعق كبيرة من الحليب أو استخدام ماء الورد حسب الرغبة. طريقة الاستخدام نحضر إناء صغير ونضع به جميع المكونات ونستمر لطهم جيدا حتي يتم امتراجهم ويكون ذات قوام متجانس.

نضع الخليط على الأماكن التي يكون بها شعر نريد إزالته ونتركها على الشعر لمدة تلت ساعة.

نقوم بإزالة الخلطة من على الأماكن التي يكون بها شعر ثم يغسل الجلد باستخدام الماء البارد.

نضع الجزء من الخليط المتبقي في الثلاجة حتى نستخدمه مرة اخرى.

نستخدم الخلطة على الأقل كل يوم لمدة أسبوع متتالي حتى تعمل علي إزالة الشعر وعدم ظهوره مرة اخرى. عمر شويل - جدة معجزة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه الزائد نهائياً بدون أي الم وفي 10 دقائق - ثقفني

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