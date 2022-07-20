الخبز المغربي البطبوط بالمقلاة بطريقة سهلة واقتصادية صحي ولذيذ

الخبز المغربي البطبوط ، من المعجنات والمخبوزات الهشة واللذيذة والشهية المنتشرة في المغرب العربي ومحبب ومفضل لدى الصغار والكبار، وانتشر بكثرة في الوطن العربي، حيث نال على إعجاب الجميع، كما أنه هش وخفيف على المعدة، وهو يقدم على جميع الوجبات مع الأكلات المفضلة مثل الفول المدمس أو باذنجان مشوي بالفرن كما أنه من أنواع الخبز الصحي، والغني بالقيمة الغذائية، نظرًا لاحتوائه على السميد المعروف بفوائده الكثيرة، بالإضافة إلى أنه سهل التحضير، ومكوناته بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضًا، حيث يمكن لكل ست بيت تحضيره في المنزل بكل سهولة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الخبز المغربي البطبوط بكل سهولة، وبمذاق لذيذ وشهي.

مكونات الخبز المغربي البطبوط

يتكون الخبز المغربي البطبوط من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

150 جم سميد ناعم.

420 جم دقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

20 جم خميرة فورية.

340 مل ماء فاتر.

مقادير الوجه

40 جم زبدة مذابة.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الخبز المغربي البطبوط بخطوات سهلة، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه دقيق السميد والدقيق الأبيض والملح والخميرة الفورية، ثم نخلطهم جيدًا.

ثم نضيف الماء الفاتر بالتدريج ونعجن جيدًا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء ونغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.

بعد ذلك نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نقسمها إلى كرتين متساويتين في الحجم.

ثم نفرد كل عجينة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق بسمك وسط.

ثم نحضر قطاعة دائرية كبيرة، ثم نقطع بها الفطيرة إلى أرغفة.

ونكرر نفس الخطوات في العجينة الثانية.

ثم نغطي الأرغفة لمدة 5 دقائق.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة ونتركها تسخن.

بعد ذلك نضع فيها أرغفة العجين حسب حجم المقلاة، ونقلب الأرغفة من الجهتين من وقت لآخر ونتركها حتى تنتفخ وتكتسب لونًا ذهبيًا من الجهتين.

ثم نرفع الخبز من المقلاة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الزبدة المذابة والسمسم، ثم نخلطهم جيدًا.

ثم ندهن وجه الخبز بخليط الزبدة والسمسم بالفرشاة.

بعد ذلك نقدم الخبز المغربي البطبوط في طبق التقديم مع طبق بيض.

وبالهنا والشفا.

فوائد السميد

يحتوي السميد على فوائد كثيرة هامة لصحة الجسم، ومن هذه الفوائد التالي: