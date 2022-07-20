بأرخص مكونات اعملي خلطة لتطويل الشعر في اسبوع مضمونة

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عمر شويل - جدة خلطة لتطويل الشعر في اسبوع مضمونة هي عبارة عن خلطات مكونة من الزيوت الطبيعية أو الخلطات المنزلية، وهي من أبرز أنواع علاج تساقط الشعر فيمكن الاعتماد على خلطات لتطويل الشعر في يومين ويمكن تحفيز نمو الشعر من خلال تنشيط الدورة الدموية في الفروة من خلال استخدام تلك الخلطات وهي تعتبر سر من أسرار تطويل الشعر في المنزل دون الحاجة إلى زيارة مراكز التجميل المختلفة، وسوف نتعرف على خلطات لتطويل الشعر في شهر.

خلطة لتطويل الشعر في اسبوع مضمونة

تبحث العديد من النساء عن خلطة لتطويل الشعر في اسبوع 10 سم وربما أكثر وهناك العديد من الزيوت الطبيعية التي تساعد في التخلص من مشكلة التساقط إلى الأبد ومن بين أفضل خلطة لتطويل الشعر في اسبوع مضمونة ما يلي:

الثوم لتطويل الشعر

يعتبر الثوم من أفضل النباتات التي أثبتت كفاءة وفعالية كبيرة في علاج تساقط الشعر كما أنه يستخدم في التخلص من الشيب أما عن خطوات استخدامه في التخلص من مشكلة التساقط فهي تستخدم بالطريقة التالية:

نحضر عشر فصوص من الثوم.

كوب من زيت الزيتون.

كوب آخر من زيت الخروع.

نضع الخليط مع بعضه البعض في وعاء على النار، ونتركه قليلًا حتى نتأكد أنه قد تم مزجه مع بعضه البعض.

نستخدم مصفاة أو قطعة من الشاش لتنقية الخليط ونضعه في زجاجة.

يستخدم على شعر لمدة أربع ساعات مرتين في الأسبوع فقط.

وينبغي الحرص على تدليك الشعر أثناء استخدام تلك الوصفة، وأيضًا نقوم بتغطية الشعر عن طريق استخدام الكيس المصنوع من البلاستيك.

السدر وعلاج تساقط الشعر في أسبوع

يعتبر نبات السدر واحد من أهم النباتات الطبيعية المستخدمة في تطويل الشعر كما أنها تساعد في التخلص من الشعر الأبيض ويمكن استخدامه مع الزيوت الطبيعية وذلك كما يلي:

نضع ملعقتين من زيت الزيتون في وعاء.

نصف كوب من المياه الدافئة.

كوب من السدر ونحرص على أن يكون مطحون جيدًا.

نضع الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات على الأقل وسنلاحظ بدء نمو الشعر في وقت قياسي، ويمكن استخدام الوصفة مرة واحدة في الأسبوع فقط.