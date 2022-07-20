دلكي جسمك كله بخلطة النشا لتبييض وتفتيح الجسم وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة للأبد

تعتبر المناطق الداكنة التي توجد في الجسم من أكثر المناطق المزعجة لأنها تكون باللون الأسمر وهذا اللون يكون واضح وملحوظ ومختلف عن باقي مناطق الجسم، ومن ضمن هذه المناطق هي البيكيني وأيضا منطقة تحت الإبط وتوجد مناطق أخرى بالجسم تكون بهذا اللون وهي منطقة الركب والأكواع، ولكن من الأمور المزعجة والصعبة هي إسمرار المناطق الحساسة حيث تجعل الفتاة تشعر بالخجل فقد تجد صعوبة في تبييض هذه المناطق وخاصة لأن الجلد يكون حساس لا يمكنه أن يتحمل بعض الإستخدامات، ومنها هي كريمات التفتيح نظرا لأن هذه الكريمات تكون غير مفيدة بسبب إحتوائها على مواد كيميائية تتسبب في ظهور آثار سلبية تظهر على المناطق الداكنة، لذلك ولهذا السبب تبحث العديد من الفتيات عن إستعمال الشئ المناسب والصحي الذي يعمل على تبييض المناطق الداكنة بالجسم والشئ الذي يساعد على ذلك هو إستخدام الخلطات الطبيعية، والخلطة التي يكون لها دور كبير في الحصول على ذلك هي خلطة النشا فيمكن أن نقوم بتجهيز هذه الخلطة بشكل سريع جداً حيث أن مكوناتها بسيطة ومتوافرة، وتتميز بأن مفعولها يكون سريع ونتيجتها تظهر من أول أسبوع ويدوم تأثيرها لفترة طويلة جدا وكذلك من الممكن أن يتم تفتيح باقي مناطق الجسم وأيضا تساعد على تفتيح الوجه، فهذه الخلطة مفيدة جدا علي عكس إستخدام كريمات التفتيح الضارة وهذا بسبب المكونات التي تتكون منها خلطة النشا فجميعها مفيدة جدا.

مكونات خلطة النشا لتبييض المناطق الداكنة بالجسم

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة النشا لتبييض المناطق الداكنة بالجسم