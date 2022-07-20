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معجزة القهوة لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ نقدم إليكم طريقة عمل وتحضير ماسك القهوة لتطويل الشعر ومضاعفة طوله وجعله أكثر كثافة، حيث أن القهوة من المكونات الطبيعية التي لها فائدة عظيمة جدًا وكبيرة بالنسبة للشعر لأنها تحتوي على عناصر غذائية يحتاج إليها الشعر حتى يتم تغذيته بالتغذية الجيدة التي يحتاج إليها بشكل فعلي، وتحب كل فتاة أن تظهر بمظهر جيد وأنيق وبشعر طويل وناعم حيث أن الشعر الطويل هو تاج كل فتاة ويؤثر بشكل إيجابي كبير في مظهرها الخارجي وأنوثتها. طريقة تحضير ماسك القهوة لتطويل الشعر القصير المكونات المطلوبة:-

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.

عدة قطرات من زيت اللافندر العطري.

ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق القهوة. خطوات وطريقة تحضير ماسك القهوة للشعر:- أحضري طبق عميق قليلًا وضعي بداخله كل المكونات وقلبيهم جيدًا بواسطة ملعقة خشبية.

بعد ذلك قومي بتقسيم شعرك إلى أقسام وافردي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف ودلكي لمدة دقيقتين تقريبًا.

اتركي الماسك على شعرك مدة لا تقل عن ساعة ويجب تغطية شعرك بغطاء رأس حراري ثم قومي بشطف شعرك بماء وشامبو مناسب وخالي من الكبريت.

احرصي على تكرار استخدام هذا الماسك من مرتين إلى ثلاث مرات من كل أسبوع والنتائج مذهلة وتظهر بعد فترة قصيرة من الاستخدام. ماسك القهوة وزيت الخروع للشعر المكوّنات المطلوبة:-

أربع ملاعق صغيرة من تفل القهوة المتبقي.

ملعقة واحدة صغيرة من (زيت الخروع – زيت الأرجان – زيت النارجيل – زيت اللوز الحلو).

كوب كبير من خل التفاح.

شامبو مناسب لنوع شعرك.

ماء فاتر.

ملعقة واحدة من نشا الذرة. خطوات عمل ماسك القهوة والزيوت للشعر:- قومي بخلط كل المكونات المذكورة أعلاه في طبق عميق قليلًا وقلبيهم جيدًا ويمكنك وضعهم داخل الميكروويف لعدة ثواني حتى تصبح ممتزجة أكثر.

اتركيها حتى تبرد قبل استخدامها على شعرك وقومي بتبليل شعرك جيدًا واستخدمي الخلطة واتركيها على شعرك لمدة ساعة على الأقل.

اشطفي شعرك بماء بارد حتى تنظفيه من الخليط تمامًا وبعدها قومي بترطيبه بشكل فوري ويمكنك تكرار استخدام هذه الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع. عمر شويل - جدة معجزة القهوة لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ في أسبوع انبات وتكثيف الفراغات لن تصدقي النتيجه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة القهوة لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ في أسبوع انبات وتكثيف الفراغات لن تصدقي النتيجه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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