نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي للشيب وداعًا مع خلطة التخلص من الشيب في يومين في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخلص من الشيب في يومين من الأحلام التي تراود النساء والرجال في الوطن العربي حيث أن مشكلة الشعر الأبيض تظهر للجنسين، كما أنها تظهر في عمر الشباب والشيخوخة، ويمكن علاج الشيب بالقهوة كما يمكن التخلص من الشيب بالقرنفل أيضًا وهناك الكثير من المواد الطبيعية الأخرى التي تساعد في علاج الشيب نهائيا مجرب بدون أن تسبب أي ضرر على الشعر مثل تساقط الشعر أو ظهور القشرة أو أيضًا التقصف.

التخلص من الشيب في يومين

من أجل التخلص من الشعر الأبيض لا بد من معرفة نوع الشعر، كما ينبغي أن نحصل على مواد طبيعية فقط، فيمكن التخلص من الشيب في يومين من خلال استخدام المواد الطبيعية التالية:

علاج الشيب بالقهوة نهائيا

تعتبر القهوة أو البن المطحون من أهم المكونات التي تستخدم في التخلص من الشيب ويستخدم نبات الميرمية مع القهوة من أجل العمل على تنشيط الخلايا الصبغية وبالتالي يساهم في منع ظهور الشعر الأبيض ويمكن أن نقوم بعمل الخليط من خلال الخطوات التالية:

نضع ملعقتين من الميرمية في وعاء على النار.

ثم نضع ملعقتين من البن.

كوب واحد من المياه نقوم بإضافته.

ثم نتركه على نار هادئة لمدة نصف ساعة، ونتركه حتى يبرد تمامًا، ثم يوضع على الشعر لمدة ثلاث ساعات، كما يمكن وضع كيس بلاستيك على الشعر لمزيد من الفعالية وللتأكد من وصول الخليط إلى الفروة، ويتم غسله بعد ذلك بالمياه الفاترة أو من خلال استخدام شامبو خالي من المواد الكيميائية الضارة أو الكبريتات.

خلطة السمسم للتخلص من شيب الشعر

ومن بين الوصفات الطبيعية المستخدمة أيضًا في علاج الشيب هي خلطة السمسم ويتم عمل الوصفة باستخدام المياه فقط، وهي عبارة عن ثلاث ملاعق من السمسم المطحون ونضيف إليها كوب واحد من المياه، ونستمر في مزج الخليط ونضعه على النار لمدة ربع ساعة فقط، ثم نحصل على الخليط ونضعه على الشعر من الأطراف وحتى الجذور، ونقوم بغسل الشعر جيدًا باستخدام شامبو من أنواع الشامبو الطبي من الصيدلية أو من خلال المياه الفاترة فقط وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.