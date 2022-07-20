لازم تجربيها.. بيتزا المحلات بكل أسرارها جبنة مطاطية عجينة هشة وطرية هتبقي استاذه فيها

طريقة عمل بيتزا المطاعم الشهيرة ،يعشق الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، وخاصة الأطفال أكلة البيتزا حيث تعد البيتزا من أشهي وألذ الأكلات نظرا لأنه يتم إعدادها بنكهات وأطعمة مختلفة مما ينال أعجاب كثير من الأشخاص، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل البيتزا في المنزل، وتكون بنفس طعم وجودة المطاعم، حيث يعتقد الكثير من الأفراد أنه لا يمكن تحضير البيتزا في المنزل بنفس طعم المطاعم الشهيرة وتكون في نفس الوقت أقل تكلفة على الأسرة، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال وصفة من اكثر الوصفات نجاحا في تحضير البيتزا في المنزل وبأقل التكاليف والمكونات.

مكونات تحضير البيتزا في المنزل

تتساءل العديد من النساء وربات المنزل عن المكونات التي تحتاج إليها لتحضير البيتزا في البيت وتكون مثل البيتزا التي يتم طلبها من أفضل المطاعم، وتكون في نفس الوقت هذه المكونات بسيطة وقليلة التكلفة، ونوضح هذه المكونات موضحه كالتالي.

عدد 5 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب إلا ربع من الزيت ويفضل أن يكون زيت الزيتون.

عدد 3 ملاعق كبار من الزبادي.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزعتر المطحون.

ملعقة ونصف تكون صغيرة من الخميرة الفورية.

الصلصة الخاصة بالبيتزا.

طريقة تحضير البيتزا في المنزل

وبعد أن تعرفنا على أهم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير البيتزا في المنزل، سوف نوضح لكم كيفية التحضير في البيت بطريقة سهلة وبسيطة موضحة كالتالي.