نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لازم تجربيها.. بيتزا المحلات بكل أسرارها جبنة مطاطية عجينة هشة وطرية هتبقي استاذه فيها في المقال التالي
طريقة عمل بيتزا المطاعم الشهيرة ،يعشق الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، وخاصة الأطفال أكلة البيتزا حيث تعد البيتزا من أشهي وألذ الأكلات نظرا لأنه يتم إعدادها بنكهات وأطعمة مختلفة مما ينال أعجاب كثير من الأشخاص، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل البيتزا في المنزل، وتكون بنفس طعم وجودة المطاعم، حيث يعتقد الكثير من الأفراد أنه لا يمكن تحضير البيتزا في المنزل بنفس طعم المطاعم الشهيرة وتكون في نفس الوقت أقل تكلفة على الأسرة، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال وصفة من اكثر الوصفات نجاحا في تحضير البيتزا في المنزل وبأقل التكاليف والمكونات.
مكونات تحضير البيتزا في المنزل
تتساءل العديد من النساء وربات المنزل عن المكونات التي تحتاج إليها لتحضير البيتزا في البيت وتكون مثل البيتزا التي يتم طلبها من أفضل المطاعم، وتكون في نفس الوقت هذه المكونات بسيطة وقليلة التكلفة، ونوضح هذه المكونات موضحه كالتالي.
- عدد 5 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب إلا ربع من الزيت ويفضل أن يكون زيت الزيتون.
- عدد 3 ملاعق كبار من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الزعتر المطحون.
- ملعقة ونصف تكون صغيرة من الخميرة الفورية.
الصلصة الخاصة بالبيتزا.
طريقة تحضير البيتزا في المنزل
وبعد أن تعرفنا على أهم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير البيتزا في المنزل، سوف نوضح لكم كيفية التحضير في البيت بطريقة سهلة وبسيطة موضحة كالتالي.
- أولا نحضر وعاء مخصص للخلط ونضع به الدقيق بالمقادر السابق، ثم نضيف بعد ذلك الخميرة الفورية بعد عمل اختبار لها في كوب على قليل من الماء مع ملعقة السكر وملعقة من الحليب، وعندما تفور الخميرة نضيفها على الدقيق.
- نقوم بعد ذلك بتقليب الخميرة مع الدقيق بشكل جيد ثم نضع الثلاثة ملاعق من الزبادي حتى تكون العجينة طرية وربع ملعقة الملح، وملعقة الزعتر المطحون، ونقلب كل هذه المكونات بشكل جيد حتى تتجانس تمام معا.
- نقوم بإضافة الماء بالتدريج على العجين حتى نحصل على قوام رطب للعجين.
بعد ذلك تغطي العجينة وتترك في مكان مظلم وبعد أن تختمر العجينة نقوم بفردها وإضافة طبقة من الصلصة ونقوم بوضع الحشو حسب الرغبة، حيث يمكن إضافة اللحمة أو الدجاج حسب الرغبة.
- توضع العجين في الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 200 وبعد ذلك تناولي بيتزا شهية زي المطاعم بالضبط.
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