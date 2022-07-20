لم نتذوق من قبل السحلب الأصلي.. حقيقة السحلب الموجود في الأسواق وأهم فوائد السحلب للجسم

أهم فوائد السحلب للجسم، السحلب واحد من أشهر المشروبات الشتوية التي تقدم باستمرار طوال فصل الشتاء لأنه يشعرنا بالدفء أثناء البرد القارس ويتم تحضيره بكثرة في مصر ودول الحجاز ولكن هل هذا المشروب هو السحلب الحقيقي؟ الحقيقة لا فإذا لاحظنا أن جميع العلب المقدمة على أنها سحلب دائمًا ما يكتب عليها بنكهة أو بمذاق السحلب أي أن هذا المشروب المقدم عبارة عن جوز هند وفانيليا ونشا مع نكهة السحلب فقط وهذا يعني أننا لم نقم يتذوق السحلب الحقيقي من قبل لماذا؟ تابعوا معنا السطور التالية.

السحلب

عبارة عن نبتة صغيرة برية لا تنمو بفضل الإنسان ولكنها تنمو وحدها وهذا هو السبب في عدم الحصول على السحلب الحقيقي إذ أن الموطن الأصلي للسحلب هو تركيا ونظرًا لكثرة الطلب على السحلب وملاحظة اقتراب انقراض تلك النبتة النادرة التي تنمو وحدها فقد أصدرت تركيا قرارًا بعدم تصدير السحلب بأي شكل ولكن على الرغم من ذلك مازال السحلب يباع في الأسواق التركية بكل مكان، والجدير بالذكر أن نبتة السحلب ليست هي ما يستخدم بل الدرنات الخاصة بالنبتة التي تحتفظ بداخلها بالغذاء حيث تجمع تلك الدرنات وتجفف ومن ثم تطحن من أجل الحصول على بودرة السحلب الشهيرة والكيلو جرام الواحد من السحلب يحتاج إلى ما يقرب من ألف نبتة كاملة لهذا السبب تم إصدار هذا القرار ولم نجرب سوى النكهة فقط.

فوائد السحلب للجسم

لم يكن السحلب الحقيقي مشروبًا شتويًا لذيذًا فقط بل أنه عرف عنه أنه علاج للكثير من الأمراض مثل: