ما الذي يحدث لجسمك عند تناول العسل الأسود علي الريق

العسل الأسود يطلق عليه الكثير الجوهرة السوداء وينتج العسل الأسود من قصب السكر بعد مروره بالعديد من المراحل ويتم تناوله مباشرة أو يتم استخدامه لصناعة السكر وللعسل الأسود الكثير من الفوائد للجسم لذلك كن حريص على تناوله يوميا في الصباح علي الريق ويمكن للكبير والصغير تناوله أما بالنسبة للأطفال يجب تقديمه للطفل بعد بلوغه العام الأول ليس قبل ذلك فلأن تناوله قبل بلوغ الطفل السنة الأولي يسبب مخاطر كبيرة قد تصل إلي إنهاء حياة الطفل لا قدر الله وكذلك يجب لمريض السكر تجنب تناوله ونوضح هنا مزايا وفوائد العسل الأسود.

العسل الأسود

يحتوي العسل الأسود علي نسبة عالية من العناصر الغذائية الهامة للجسم كالحديد والكالسيوم والماغنيسيوم والبوتاسيوم ويحتوي أيضا علي العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة ويحتوي علي نسبة منخفضة من الدهون وللعسل خواص مضادة للالتهابات .

فوائد تناول العسل الأسود على الريق يوميا

للعسل العديد من المميزات والفوائد التي ينعم بها الجسم عند تناوله علي الريق كل يوميا ويفضل استخدامه مذاب في ماء فاتر وهي

الحماية من سوء التغذية لأنه يمد الجسم بالفيتامينات ويحتوي علي مركب النياسين المقوي لجميع أعضاء الجسم ويزيد من كفاءة الجهاز المناعي وبالتالي يزيد من مقاومة الجسم للأمراض.

مفيد للعظام والأسنان.

الحماية من فقر الدم نظرا لاحتوائه على عنصر الحديد الذي يكون الهيموجلوبين في الدم .

يقوي عضلة القلب لاحتوائه علي عنصر البوتاسيوم.

علاج مشكلات الشعر مثل الشيب المبكر وتساقط الشعر والصلع ويزيد من كثافة الشعر وطوله.

مفيد للجهاز الهضمي فهو يعمل كملين طبيعي ويساعد في تطهير المعدة وطرد الغازات.

يساعد في التخلص من التهاب المفاصل .

الحماية والوقاية من السرطان لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة أكثر من السكر العادي.

القضاء والتخلص من الصداع لاحتوائه على فيتامين ب 6 .

يساعد على نضارة البشرة.

مفيد للجهاز العصبي وهذا لاحتوائه على الماغنسيوم الذي يعتبر منشط للجهاز العصبي .

أضرار العسل الأسود

يحتوي العسل الأسود علي نسبة كبيرة من السكر لذلك لا ينصح مريض السكر بتناوله لأنه يزيد من نسبة السكر في الجسم وقد يتسبب في بعض الأحيان ببعض الاضطرابات في المعدة.