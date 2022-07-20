أفضل الأعشاب الطبيعية المجربة لعلاج ارتجاع المريء والتخفيف من حرقة وحموضة المعدة

أعشاب علاج ارتجاع المريء، من الأمراض المزمنة والشائعة هو ارتجاع المريء والذي يحتاج إلى الالتزام بعلاج ما معين يقوم الطبيب بوصفه للمريض لكي يلتزم به طوال حياته ولكن على الرغم من ذلك قد يصاب المريض من فترة لأخرى ببعض نوبات الألم والشعور بالحرقة في منطقة المريء والمعدة، لهذا يحتاج المريض إلى استخدام وسائل إضافية مع الأدوية لتقليل هذا الشعور المزعج والمؤلم ويتم ذلك من خلال بعض الأعشاب الطبيعية التي تقلل من تأثير الحموضة والحرقة كما أن تلك الأعشاب من ناحية أخرى ستجعل المريض قادرًا على التحكم في الأعراض فما هي تلك الأعشاب السحرية؟

أعشاب طبيعية لعلاج ارتجاع المريء

تباع معظم تلك الأعشاب في الصيدليات أو لدى محلات العطارة ويجب التأكد من أنها نظيفة وصالحة للاستخدام المباشر ومنها:

شاي البابونج لارتجاع المريء

يوصف بكثرة لعلاج أمراض الجهاز الهضمي ومنها اضطرابات القولون وارتجاع المريء بسبب خواصه المضادة للالتهابات. يحسن من حالة المعدة والمريء ويقلل من شعور الحموضة والألم الموجود في منطقة المريء عند بدء الأعراض.

النعناع لحموضة المعدة

هناك بعض الأقاويل المتضاربة بشأن تناول النعناع لعلاج ارتجاع المعدة فهو طارد للغازات ويقلل من تقلصات القولون وله قدرة كبيرة في تسهيل عملية الهضم وإفراغ المعدة. ولكن تشير بعض الآراء إلى أن النعناع يعمل على إضعاف العضلة المريئية السفلية مما يسهل من حركة الأحماض من المعدة للمريء وبذلك لا يتحسن الوضع.

الزنجبيل لعلاج حموضة المعدة

الزنجبيل فعال في التخلص من الأحماض التي تتواجد في المعدة والتي تتسبب في شعورنا بالغثيان والحموضة حيث يقوم بامتصاصه بمجرد وصوله إلى المعدة. قد تتسبب كثرة الأطعمة الموجودة بالمعدة إلى الضغط على الجدران الداخلية لها فينتج عنها تهيج وألم بالمعدة يقوم الزنجبيل بتسهيل هضم تلك الأطعمة وتنظيف المعدة حتى لا يكون هناك ضغط عليها. يستخدم في تلك الحالة إما أكياس شاي الزنجبيل أو قطع الزنجبيل الطازجة ونقعها لشرب الماء الخاص بها.

الخزامى لعلاج ارتجاع المريء