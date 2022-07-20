طريقة عمل المسقعة بالسجق للتنويع في سفرة الغذاء وإبهار أفراد الأسرة بوجبة لذيذة

طريقة عمل المسقعة بالسجق ، الأكلات الشعبية دائمًا ما تحظى بنسبة عالية من الإقبال الكبير لدى كافة الأفراد، وخاصة وهي تتميز بالمذاق الرائع والخفيف ومن بين الوصفات الشعبية الأكثر إقبالًا من الملايين هي وصفة المسقعة والتي يمكن أن تحضر سواء سادة أو بإضافة اللحم المفروم أو الدجاج، ويمكن التجديد بها أيضًا وتحضيرها بإضافة السجق للتنويع في السفرة للغذاء وإبهار أفراد الأسرة، ويمكن وضع المسقعة بجانب العديد من الأكلات المختلفة على السفرة سواء كانت البطاطس المحمرة أو الأرز الأبيض والسلطة والخضراوات وغيرها من الأطباق التي تصلح لتقديمها على السفرة لإرضاء كافة الأذواق.

طريقة عمل المسقعة بالسجق

تعتبر المسقعة بالسجق من الأطباق الرئيسية الشعبية المفضلة للملايين سواء من الكبار أو الصغار، لأنها أكلة سريعة وسهلة في التحضير، وتعتمد في تقديمها على الباذنجان الذي يتم قليه أو تحميره، ومن الممكن أيضًا تحضيره في الشواية أو الفرن لتجنب استخدام الكثير من الزيوت الضارة للصحة، كما يمكن إضافة الفلفل الحار إليها لإعطاء الطعم روعة أكبر لمحبي الأطعمة الحارة.

ويمكن تحضير المسقعة بالسجق عن طريق إحضار المكونات التالية :

نصف كيلو من السجق البلدي.

2 بطاطس مقطعة مكعبات ومحمرة.

2 باذنجان مقطع مكعبات محمرة.

2 فلفل رومي مقطع مكعبات.

بصلة مقطعة شرائح.

فلفل حار حسب الرغبة.

10 فصوص ثوم.

معلقة كبيرة من الصلصة.

كوب من عصير الطماطم.

معلقتين من الزيت.

رشة من السكر.

معلقة من الملح.

معلقة من الكمون.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

خطوات تحضير وصفة المسقعة

يوضع إناء على النار ويضاف به القليل من الزيت وبعد أن يسخن يضاف الثوم ويقلب جيدًا حتى يتغير لونه.

يوضع السجق فوق الثوم في الطاسة، وبعدها يوضع البصل ويقلب جيدًا، وبعدها يوضع الفلفل الحار والرومي ويقلب الجميع على النار.

يضاف عصير الطماطم تدريجيًا مع الصلصة والملح والفلفل الأسود والكمون والسكر، ويترك الجميع حتى ينضج.

بعد نضج الطماطم يضاف كوب من الماء المغلي وتضاف البطاطس والباذنجان، ويوضع الجميع في طاجن فرن لمدة نصف ساعة.

تقدم المسقعة بعد أن تنضج مع العيش البلدي والسلطة، وتقدم ساخنة، ويمكن حفظ الباقي منها في الثلاجة وتسخينه أو تناوله باردًا.

تحظى الأكلات الشعبية دائما بمذاق رائع لا يقاوم بين كافة الأكلات، نظرا لأنها خفيفة في تناولها وتتوفر بداخل كل مطبخ، لتكلفتها القليلة نسبيا مقارنة بباقي أنواع الأكلات، وتعد المسقعة من ضمن الأكلات الشعبية البسيطة التي يمكن تحضيرها بالعديد من الأنواع سواء كانت سادة بدون إضافة لحوم أو بإضافة اللحم المفروم أو الكبدة أو السجق، وتعتمد المسقعة على الباذنجان المكون الرئيسي لها والمعروف بغناه بالعناصر الغذائية.