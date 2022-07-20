بدون دقيق حضري كيكة جوز الهند بالبرتقال بطريقة سهلة وبطعم رائع

كيكة جوز الهند بالبرتقال ، من أنواع الكيك الرائع واللذيذ الذي يتم تحضيره بمكونات بسيطة وسهلة، لا تحتاج إلي الدقيق الأبيض دقيق القمح العادي فهي مناسب للأشخاص الذين لديهم حساسية من تناول الدقيق الأبيض، فهي يتم تحضيرها باستخدام جوز الهند والحليب السائل والحليب المكثف وبعض من المكونات الأخرى البسيطة، فهي تختلف عن طرق تحضير الكيك العادي، لها مذاق مميز ورائع كما أنها تتميز بقوام ناعم وطري يمكن تقديمها في وجبة الإفطار مع الشاي أو الحليب فهي رائع جداً ومغذية وتتميز بسهولة تحضيرها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة جوز الهند بالبرتقال بدون استخدام الدقيق الأبيض بخطوات سهلة وسريعة داخل المنزل.

مكونات عمل كيكة جوز الهند بالبرتقال

تتكون الكيكة من مكونات سهلة وبسيطة جداً هي كما يلي:ـ

3 بيضات.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

عصير حبة من البرتقال.

كوب من الحليب المكثف (300جرام).

كوب من جوز الهند مبشور (200 جرام).

1 كوب من الحليب 250 ملى.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

للتزين

سكر بودر أو جوز هند مبشور ناعم.

طريقة التحضير

يتم تجهيز كيكة جوز الهند البرتقال بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة البيض ثم نضيف بشر البرتقال ونخلط المكونات بشكل جيد باستخدام المضرب اليدوي. ثم نقوم بإضافة عصير البرتقال ونقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضها البعض، ثم يضاف الحليب المكثف ونستمر في التقليب. يضاف جوز الهند ونمزج المكونات بالملعقة حتي تتجانس تماماً، ثم نضيف الحليب السائل ونقلب المكونات. أخير يضاف البيكنج بودر ونقلب المكونات حتي تتجانس تماماً مع بعضها البعض. يسكب الخليط في قالب مقاس 22 مبطن بورق من ورقة الزبدة ثم يوزع الخليط جيدًا داخل القالب، ثم نساوي الوجه باستخدام السكين أو ملعقة مسطحة.

طريقة التسوية