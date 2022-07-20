نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير تناول أطعمة الإفطار الشعبية بشكل مفرط تتسبب فى الاصابة بسرطان القولون في المقال التالي

عمر شويل - جدة حذرت مجموعة من الخبراء من أن أطعمة الإفطار الشعبية تحتوي على مواد كيميائية مرتبطة بالسرطان مشيرين إلى أن وجبات الإفطار الإنجليزية الكاملة يجب أن يتم تناولها باعتدال وليس بإسراف لكنهم حذروا أيضًا من تناول اللحوم الباردة التي تشملها وجبة الإفطار خاصة وجبات الإفطار الفرنسية التي يتم إضافة النترات لها والتي لها ارتباط كبير بخطر الإصابة بسرطان القولون ولذي يعرف دوليا بسرطان الأمعاء.

خبراء يحذرون من أطعمة إفطار شائعة

حيث يتم استخدم النترات في الأطعمة من أجل تحسين مدة وفعالية النكهات خاصة في اللحوم الباردة وهي لحوم مطبوخة يتم تقطيعها ثم تضاف مع النترات وتمشل بهذا الأمر مختلف أنواع اللحوم خاصة اللحم المقدد والسلامى وعدد من اللحوم الأخرى . ومن جانبها دعت الهيئة الوطنية لسلامة الأغذية ( Anses ) إلى فرض قيود على الاستهلاك مؤكدة أن تاريخها يدعم بعض الاستنتاجات المماثلة من منظمة الصحة العالمية في عام 2015 ولهذا يجب أن يتم إضافة اللحوم المصنعة في تصنيف الأسباب التي تؤدي إلى خطر الإصابة بالسرطان.

تحذير من تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة

ومن الجدير بالإشارة إلى أن هناك أبحاث مختلفة في بريطانيا تقول إن هناك ارتباط وثيق بين تناول اللحوم الحمراء والمصنعة بالإصابة بسرطان الأمعاء حيث تؤكد تلك الدراسات أن هناك 13 حالة من كل 100 حالة مصابة في المملكة المتحدة بسرطان الأمعاء ترتبط بتناول للحوم المقددة أو ما يعرف باسم اللحوم المصنعة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك دراسة جديدة هذا الأسبوع في مجلة كانسر ديسكفري. حدد العلماء أثر تلف الحمض النووي من نظام غذائي غني باللحوم الحمراء حيث أكدت تلك الدراسة أن سبب تلف الحمض النووي هي اللحوم وهو الأمر الذي قد يساعد على كشف المرض في مراحل مبكرة والمعالجة منه .لا تعني نتائج الدراسة أنه يجب عليك التوقف عن تناول اللحوم الحمراء تمامًا ولكنك تحتاج إلى “نظام غذائي معتدل ومتوازن” وذلك من أجل أن تحمي نفسك من خطر الإصابة من سرطان القولون وغيره من السرطانات التي تسبب فيها الإفراط في تناول الطعام المكون من الأطعمة المصنوعة

أضرار الأطعمة الجاهزة

دائما ما يتواجد تحذيرات مختلفة بشأن الأطعمة المحفوظة والجاهزة خاصة في اللحوم حيث تسبب الزيوت والمواد الحافظة داخل تلك الأطعمة في الإصابة بعدد من الأمراض والتي على رأسها السمنة وغيرها من الأضرار الصحية المختلفة وقد أوضحنا من خلال حديثنا حول تلك الأضرار بشكل كبير وذلك من أجل أخذ الحيطة والحذر والتقليل من تناول تلك الأطعمة .