أقوي كيراتين منزلي طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد تمتعي بشعر زي الحرير

يعتبر البروتين والكيراتين أهم المستحضرات التجميلية التى أعطت نتائج مبهرة لتنعيم وفرد الشعر المجعد ومعالجة الخشونه والهيشان، لاكنهم أظهروا بعض من المشاكل الخطيرة للشعر، لأنهم يحتويان على نسبة من المواد الكيميائية الضارة بصحة الشعر وتأثر عليه وتسبب التساقط الكثيف والتقصف بشكل مزعج، فإن تصفيف الشعر المجعد إحدى المهام الصعبه على النساء والأطفال، لذلك ينصح باستخدام البروتين والكيراتين الطبيعى، الذى يمكنك تحضيرهم بمكونات طبيعية بسيطة وآمنه تعطيكى نفس نتيجة البروتين والكيراتين الجاهز، بدون أضرار جانبية خطيرة على صحة الشعر، أنه طريقه طبيعيه أذهلت العالم بفاعليتها الكبيره لتحسين وتجديد بصيلات الشعر ليصبح أكثر مرونة ولمعان دائم للشعر وظهورة ناعم كالحرير، من خلال إعداد البيض والموز والعسل، كل من هذه المكونات لها مهمه مذهل لمعالجة الشعر الخشن وتسهيل تسريحه، فالموز له خاصية كبيرة فإنه يتخلص من الأطراف المقصفه الجافه، فهو يحتوى على المعادن الثمينة التى بحاجة إليها الشعر لتقويته وتغذيته من الجذور حتى الأطراف ليصبح الشعر صحيا وكثيف بينما العسل فإنه إحدى المرطبات الآمنة والصحية على الشعر، الذى يعتبر حل سحرى لإعطاء الشعر النعومة والفرد المطلوب، وتقليل هيشان وتشابك الشعر وجعله خالى من التلف والقشرة، أنه كيراتين حقق نجاحا كبيرا فى فرد الشعر وجعله ناعم ومفرود عالطول بدون اى مجهود أو وقت طويل فى عملية الفرد وتوفير المال المهدور فى شرائه أنها مكونات مذهلة بديل قوى عن الجاهز، لهذا نقوم باعداد هذه الطريقة لعمل الكيراتين والبروتين الاصلى من داخل المنزل بمكونات طبيعية بسيطة وآمنه تماماً عليكى أتباع هذه الخطوات التالية الموجوه فى هذا المقال .

طريقه عمل كيراتين وبروتين طبيعى

مكونات الكيراتين والبروتين الطبيعى;

موزه متوسطة الحجم

2 بيضة كامله

4 ملاعق عسل نحل

طريقه التحضير والاستخدام

أولا نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي لخلط المكونات، ثم نقوم بوضع العسل النحل والموزه والبيض ثم نخلط جيدا حتى يصبح الخليط متجانس، ثم أضيفي ملعقتين من الكريم المخصص لشعرك وقلبى جيدا، ثم قومى بتمشيط الشعر وتقسيمه اجزاء لضمان نجاح عملية الفرد ثم ضعى كمية مناسبة على بصيلات الشعر وسرحى شعرك مره اخرى حتى يتغلغل الخليط داخل الشعر فيستطيع فرده من الجذور حتى الأطراف، ثم لفى شعرك وغطيه لمدة ساعتين ونصف ثم اغسلي شعرك بالماء والبالسم، تكرر هذه الطريقة مرتين أسبوعياً للحصول على شعر ناعم ومفرود عالطول .