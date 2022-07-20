سر الكريم الكورى المنزلي لتفتيح وتبييض الوجه بشكل فوري وجعله كبياض الثلج

إلى كل سيدة أو فتاه تعانى من اسمرار البشرة، اليكى افضل الطرق الطبيعيه الامنه لتبييض وتفتيح الوجه، أنه كريم النشا الكورى الذى يعتبر من الكريمات الفعالة للتفتيح وتوحيد لون البشرة بشكل رهيب من اول استعمال، هذا الكريم المبهر يعطى بياض ناصع ويخفى العيوب والندوب واثار حب الشباب، ويزيل الكلف والبقع الداكنة ويتخلص بشكل فورى من الهلات السودا تحت العين، والتصبغات الداكنة التى تظهر أثناء فترة الحمل للسيدات، فإن الحصول على وجه ابيض حلم كل فتاه تبحث عن وجه صافى له نضاره طبيعية وملمس ناعم، فالحل الأمثل هو استعمال الكريم الكورى الذى أحدث ضجة كبيرة فى أنحاء العالم كله بسبب فاعليته المبهرة لحماية الوجه من أشعة الشمس المحرقة وتنقية البشرة الدهنية التى تظهر عليها الزيوت المزعجة، فإنه معالج متكامل للبشرة، يغنيكى عن استعمال المستحضرات التى تحتوى على مواد كيميائية ضارة بصحة البشرة، لذلك نقدم لكى كيفيه تحضير الكريم الكورى من مكونات طبيعية متوفرة داخل المنزل ولا تحتاج إلى المال أو وقت لصنعه فإنها خطوات تحضير سهلة وبسيطة جدا

كريم النشا الكورى لتبييض الوجه

مكونات كريم النشا الكورى لتبييض الوجه;

ملعقه من الفازلين

3 ملاعق من ماء الأرز

2 ملعقه من الزبادي

1 ملعقه من عصير الجزر

3 ملاعق كبيرة من الحليب

3 ملاعق كبيرة من النشا

1 ملعقه كبيره من العسل

1 ملعقه كبيره من زيت الليمون

طريقه عمل كريم النشا الكورى

أولا نحضر اناء نضع به الحليب مع النشا ونقلب جيدا ثم نقوم بوضعه على النار حتى يصبح الخليط متماسك ثم نقوم بإضافة ماء الأرز وعصير الجزر مع التقليب المستمر، ثم العسل النحل والفازلين وزيت الليمون والزبادى، حتى تتجانس المكونات الطبيعية جيدا مع بعضها البعض، ثم نقوم بوضع كمية مناسبة على الوجه وتوزيعها بحركة دائرية الشكل ثم تترك لمدة 30 دقيقة حتى يجف الكريم تمام، قط تلاحظين أن الوجه مشدودا فلا داعى للقلق والتوتر أنه إحدى مميزات الكريم الكورى أنه يشد الوجه ليقضى على التجاعيد، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر ويكرر استعمال هذا الكريم يوم بعد يوم للاستفادة من فوائده الصحية على البشرة والحصول على وجه ابيض ونقى تماماً .