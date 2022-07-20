نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقشر المنزلي المعجزة لتبييض وتقشير اليديين والرجلين وإزالة أي بقع وتصبغات نهائياً في المقال التالي
تتعدد المقشرات المستخدمة في التخلص من الجلد الميت والقشور تماما حيث تتواجد تلك الظاهرة في اليدين والرجلين وفي بعض مناطق الجسم وفي البشرة حيث تتسبب تلك الظاهرة في جعل ملمس الجلد بشكل غير مقبول لذلك تقوم الكثير من السيدات بإستخدام المقشرات المختلفة ولكن أفضل تلك المقشرات هي المقشرات الطبيعية، ومن افضل تلك المقشرات الطبيعية هي مقشر القهوة ومقشر النشا والكركم والسكر بعصير الليمون وغيرها من المقشرات المختلفة ولكن يعد من افضل المقشرات المستخدمة في تقشير اليدين والرجلين هي المقشرات الطبيعية حيث تعد مقشر القهوة من افضل تلك المقشرات حيث تدخل القهوة مع العديد من المكونات الطبيعية الأخرى ويمكننا إستخدام تلك المقشر مرتان في كل إسبوع حتى نتخلص من أي قشور لا ترغبين في وجودها، ويجعلك تلك المقشر في التمتع بالحصول على أيدي وأرجل ناعمتين وجذابتين وبيضاء مثل الحليب لذلك علينا بإستخدامها وعليكي بإعداد تلك المقشر في المنزل بأبسط المكونات الطبيعية الغير مكلفة وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة مقشر لتقشير اليدين والرجلين ونقدم إليكي مكونات عمل تلك المقشر للحصول على أفضل ماترغبين في الوصول إليه.
مكونات عمل وصفة مقشر لتقشير اليدين والرجلين
- ملعقتان كبيرتان من القهوة.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة عمل وصفة مقشر لتقشير اليدين والرجلين
- أحضري أولا وعاء صغير الحجم ونظيف وضعي به ملعقتان كبيرتان من القهوة مع إضافة ملعقتان كبيرتان من السكر وعليكي بتقليب السكر مع القهوة جيدا.
- بعد تقليب القهوة والسكر جيدا قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وعليكي بتقليب تلك المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.
- بعد تجهيز وإعداد تلك الخلطة قومي بوضعها على اليدين والرجلين مع العلم أنه أثناء وضع تلك الوصفة عليكي بالتدليك الجيد لهذه المناطق حتى تتخلصين من الجلد الميت والقشور لذلك علينا بدعك هذه المناطق بتلك الوصفة.
- بعد عملية الدعك أتركي هذه الوصفة على الايدي والارجل لمدة خمسة عشر دقيقة فقط وبعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك تلك الوصفة ثم قومي بالتوجه إلى غسلها بالماء البارد حتى تصبح نظيفة.
- عليكي بتكرار إستخدام هذا المقشر مرتان في كل إسبوع وخلال وقت قصير جدا سوف تتمكنين من الحصول على أيدي وأرجل ناعمتين.
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