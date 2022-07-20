المقشر المنزلي المعجزة لتبييض وتقشير اليديين والرجلين وإزالة أي بقع وتصبغات نهائياً

تتعدد المقشرات المستخدمة في التخلص من الجلد الميت والقشور تماما حيث تتواجد تلك الظاهرة في اليدين والرجلين وفي بعض مناطق الجسم وفي البشرة حيث تتسبب تلك الظاهرة في جعل ملمس الجلد بشكل غير مقبول لذلك تقوم الكثير من السيدات بإستخدام المقشرات المختلفة ولكن أفضل تلك المقشرات هي المقشرات الطبيعية، ومن افضل تلك المقشرات الطبيعية هي مقشر القهوة ومقشر النشا والكركم والسكر بعصير الليمون وغيرها من المقشرات المختلفة ولكن يعد من افضل المقشرات المستخدمة في تقشير اليدين والرجلين هي المقشرات الطبيعية حيث تعد مقشر القهوة من افضل تلك المقشرات حيث تدخل القهوة مع العديد من المكونات الطبيعية الأخرى ويمكننا إستخدام تلك المقشر مرتان في كل إسبوع حتى نتخلص من أي قشور لا ترغبين في وجودها، ويجعلك تلك المقشر في التمتع بالحصول على أيدي وأرجل ناعمتين وجذابتين وبيضاء مثل الحليب لذلك علينا بإستخدامها وعليكي بإعداد تلك المقشر في المنزل بأبسط المكونات الطبيعية الغير مكلفة وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة مقشر لتقشير اليدين والرجلين ونقدم إليكي مكونات عمل تلك المقشر للحصول على أفضل ماترغبين في الوصول إليه.

مكونات عمل وصفة مقشر لتقشير اليدين والرجلين

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة مقشر لتقشير اليدين والرجلين