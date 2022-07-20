حضري ببساطة الكعك السعودي بالسمسم اللذيذ بمكونات إقتصادية وغير مكلفة

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الكعك السعودي بالسمسم ، تعتبر من المعجنات التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيره من مكان إلى آخر، ويتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة، وتعتبر من المعجنات التي يمكن عملها بجانب كوب من الشاي وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمله، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الكعك السعودي بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل الكعك السعودي بالسمسم
يحتوي الكعك السعودي بالسمسم على بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-
- 3 كوب من الدقيق.
- كوب من السكر الناعم.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- مقدار نصف كوب من الزبدة السائلة.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- حبة من البيض.
- ربع كوب من الحليب السائل.
- كوب من السمسم.
- بيضة مخفوقة لدهن الكعك.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على خطوات تحضير الكعك السعودي بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به البيكنج بودر، والسكر، واليانسون، والملح، والدقيق، نخلط المكونات جيداً حتى تمتزج.
- ثم نضيف بعد ذلك الزيت والزبدة إلى الخليط، ونخلط مرة أخرى باليدين.
- بعد ذلك نضيف الحليب، والبيضة إلى المكونات السابقة، ونعجن المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- ثم تحضير صينية وتغليفها بورق الزبدة، ندهن اليدين بالقليل من الزيت.
- بعد ذلك نأخذ قطعة صغيرة من العجينة، ثم نمدها على رخامة المطبخ، ونفردها على شكل إصبع.
- ثم نقوم بلف أطراف العجينة على بعضها حتى نحصل على دائرة.
- نضغط على العجينة قليلاً حتى تلتصق أطرافها ببعضها.
- نكرر هذه الخطوات حتى يتم الانتهاء من كمية العجين.
- ثم ندهن وجه الكعك بالبيضة المخفوقة، ونرش كمية من السمسم على وجه الكعك، ثم نضعه في صينية
- بعد ذلك نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نضع الصينية في الفرن، ونتركها لمدة ثلث ساعة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبياً.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتي تبرد وتقدم بالهنا والشفا.
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