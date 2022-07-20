حضري ببساطة الكعك السعودي بالسمسم اللذيذ بمكونات إقتصادية وغير مكلفة

الكعك السعودي بالسمسم ، تعتبر من المعجنات التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيره من مكان إلى آخر، ويتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة، وتعتبر من المعجنات التي يمكن عملها بجانب كوب من الشاي وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمله، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الكعك السعودي بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الكعك السعودي بالسمسم

يحتوي الكعك السعودي بالسمسم على بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-

3 كوب من الدقيق.

كوب من السكر الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار نصف كوب من الزبدة السائلة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

حبة من البيض.

ربع كوب من الحليب السائل.

كوب من السمسم.

بيضة مخفوقة لدهن الكعك.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على خطوات تحضير الكعك السعودي بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-