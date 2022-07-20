نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيس كريم القهوة بأسهل طريقة وبدون كريمة أو حليب مكثف في المقال التالي
يمكنك تحضير آيس كريم القهوة في المنزل بمذاق أحلى من الجاهز، فالآيس كريم من التحليات الباردة التي يفضلها الكبار والصغار وخصوصاً في أيام الصيف الحارة حيث يعمل الآيس كريم على ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالحر، كما أنه مصدر للعديد من العناصر الغذائية ومنها الكالسيوم والبروتين، ويعد مصدر جيد للطاقة لاحتوائه على كربوهيدرات ودهون، والآيس كريم رغم فوائده العديدة إلا أن الإفراط في تناوله يرفع مستوى الكولسترول في الدم ويسبب زيادة الوزن، وتتعدد أنواع الآيس كريم ومنها آيس كريم الشوكولاتة وآيس كريم الفانيليا وآيس كريم المانجو، ويتم البحث دائماً عن وصفات عمل الآيس كريم بمكونات بسيطة وغير مكلفة حيث تحرص كثير من الأمهات على إعداد الآيس كريم في المنزل بدلاً من شرائه جاهز للحفاظ على صحة أطفالهم من المواد الحافظة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية على المدى الطويل، وسوف نقدم لكي سيدتي من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل آيس كريم القهوة في المنزل بطعم أحلى من الجاهز وبدون كريمة ولا حليب مكثف.
مكونات آيس كريم بطعم القهوة
لعمل الآيس كريم بطعم القهوة يجب الالتزام بالمقادير المحددة للمكونات للحصول على آيس كريم ناجح بطعم مثل الجاهز:
- 2 كوب من الحليب السائل (480 جرام).
- ربع كوب من السكر (50 جرام).
- كوب إلا ربع من الحليب البودرة (95 جرام).
- 2 ملعقة كبيرة ونصف ممسوحة من نشا الذرة (18 جرام).
- ربع كوب من الحليب السائل (60 جرام).
- ملعقة كبيرة ونصف من القهوة سريعة الذوبان.
طريقة التحضير
لنجاح عمل الآيس كريم في المنزل التزمي سيدتي بخطوات التحضير التالية للحصول على قوام ومذاق مميز:
- أولاً في إناء نضع كوب إلا ربع من الحليب البودرة وربع كوب من السكر ونقلب المكونات الجافة جيداً ثم نضيف كوبين من الحليب السائل ونقلب جيداً ثم نرفع الخليط على نار هادئة ونقلب باستمرار.
- ثم نضع ملعقتين ونصف من نشا الذرة في ربع كوب من الحليب السائل ونقلب الخليط جيداً ثم يوضع على الخليط السابق ونقلب جيداً باستمرار حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي ثم نطفئ النار.
- نضيف ملعقة كبيرة ونصف من القهوة سريعة الذوبان على الخليط ونقلب جيداً حتى تذوب تماماً ثم نضعه في الثلاجة لمدة 4 ساعات حتى يتماسك.
- ثم نخرج الآيس كريم ونخفق بالمضرب الكهربي أو في العجان لمدة ثلاث دقائق فقط.
- ثم ندخله الثلاجة مرة ثانية لمدة ليلة كاملة وبعدها يصبح جاهز للتقديم بألف صحة وعافية.
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