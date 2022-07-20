آيس كريم القهوة بأسهل طريقة وبدون كريمة أو حليب مكثف

يمكنك تحضير آيس كريم القهوة في المنزل بمذاق أحلى من الجاهز، فالآيس كريم من التحليات الباردة التي يفضلها الكبار والصغار وخصوصاً في أيام الصيف الحارة حيث يعمل الآيس كريم على ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالحر، كما أنه مصدر للعديد من العناصر الغذائية ومنها الكالسيوم والبروتين، ويعد مصدر جيد للطاقة لاحتوائه على كربوهيدرات ودهون، والآيس كريم رغم فوائده العديدة إلا أن الإفراط في تناوله يرفع مستوى الكولسترول في الدم ويسبب زيادة الوزن، وتتعدد أنواع الآيس كريم ومنها آيس كريم الشوكولاتة وآيس كريم الفانيليا وآيس كريم المانجو، ويتم البحث دائماً عن وصفات عمل الآيس كريم بمكونات بسيطة وغير مكلفة حيث تحرص كثير من الأمهات على إعداد الآيس كريم في المنزل بدلاً من شرائه جاهز للحفاظ على صحة أطفالهم من المواد الحافظة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية على المدى الطويل، وسوف نقدم لكي سيدتي من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل آيس كريم القهوة في المنزل بطعم أحلى من الجاهز وبدون كريمة ولا حليب مكثف.



مكونات آيس كريم بطعم القهوة



لعمل الآيس كريم بطعم القهوة يجب الالتزام بالمقادير المحددة للمكونات للحصول على آيس كريم ناجح بطعم مثل الجاهز:

2 كوب من الحليب السائل (480 جرام).

ربع كوب من السكر (50 جرام).

كوب إلا ربع من الحليب البودرة (95 جرام).

2 ملعقة كبيرة ونصف ممسوحة من نشا الذرة (18 جرام).

ربع كوب من الحليب السائل (60 جرام).

ملعقة كبيرة ونصف من القهوة سريعة الذوبان.

طريقة التحضير

لنجاح عمل الآيس كريم في المنزل التزمي سيدتي بخطوات التحضير التالية للحصول على قوام ومذاق مميز: