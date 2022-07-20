“ألذ طعم”.. طريقة عمل طحينة الحمص السورية في البيت زي المطاعم بأقل مكونات مش هتستغني عنها في سفرتك

طريقة عمل طحينة الحمص ، يعتبر المطبخ السوري أو الشامي بشكل عام أحد أشهر الوجبات التي يتم تحضيرها على الاطلاق، ولعل الشاورما السورية هي الأشهر في العالم بالطعم الرائع، ويوجد العديد من المقبلات التي يتم وضعها على سفرة الطعام منها طحينة الحمص السورية والتي تتميز عن الطحينة العادية أو البابا غنوج بكونه طبق ذو مذاق مميز وتتواجد في المطاعم أغلى من العادية لذلك عملنا على توفير الطريقة التي يتم تحضيرها في البيت بالإضافة إلى وجود أكثر من عنصر غذائي داخل هذا الطبق والذي يمد الجسم بالفوائد العديدة بجانب إمداد الجسم بالطاقة طوال اليوم، وعند إتباع الخطوات سوف تحصلون على ألذ طبق.

طريقة عمل طحينة الحمص

كما ذكرنا فإن الحمص يضم العديد من الفوائد منها الشعور بالشبع كونها أحد البقوليات التي تعمل على إمتلاء المعدة مما تعد وسيلة مناسبة الدايت لكن بدون الطحينة، وتعزز من صحة القلب وذلك لكونها تعمل على تخفيض نسبة الكوليسترول المضر في الجسم، كما تعد وسيلة مناسبة لمرضى السكر وذلك لكونها تعمل على ضبط معدلات السكر في الدم وهي من الخصائص التي تتميز بها الألياف والبقوليات، وتعزز نمو نوع من البكتيريا المفيدة ولمن يعانون من حساسية تجاه القمح يمكنكم الاستعانة بالحمص.

مكونات طحينة الحمص السورية

نص كيلو من الحمص المجفف.

نص كوب من الماء.

نص كوب زيت زيتون أو أي نوع زيت.

ملعقة من الكمون والكزبرة والشطة.

نص كوب من الطحينة الخام.

ليمون كاملة.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

تحضير طحينة الحمص في البيت