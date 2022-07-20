نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “خلطة كنتاكي” سر قرمشة البطاطس في المطاعم وجمال اللون الذهبي وبدون نقطة زيت في المقال التالي

الكثير من الاشخاص يعشقون البطاطس المقلية سواء ان كان كبيرا او صغيرا ويتساءلون دائما عن سر قرمشة المطاعم، وتريد ربات المنزل معرفة السر وراء قرمشة البطاطس في المطاعم، وتقوم بتحضيرها في المنزل لأسرتها، في هذا المقال سنعرض لكي سر قرمشة البطاطس وستفعلينها لأسرتك وتصبح هشة ومقرمشه اتبع هذه الخطوات. الخميرة لقرمشه البطاطس: نقطع البطاطس شرائح رفيعة جدا ثم نقوم بتذويب خمس ملاعق من الخميرة في لتر من الماء، ونترك البطاطس في هذا الخليط لمدة ساعة، بعد ذلك نخرجها من هذا الخليط ونصفيها من الماء جيدا ونضعها في الزيت الساخن المخصص لقلى لبطاطس وتمتعي ببطاطس مقرمشه وهشة من صنع يدك. عصير الليمون لقرمشه البطاطس: نقطع البطاطس شرائح رقيقه ونغسلها بالماء الجاري وننقعها في وعاء به ماء بارد وعصير ليمون وملح، ثم اضافة مكعبات من الثلج في هذا الوعاء ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بتصفية البطاطس من الماء جيدا ويفضل تنشيفها بمناديل ورقيه، ثم ننزل بالبطاطس في زيت ساخن مخصص للقلى وتحصلي على بطاطس هشة ومقرمشة. بكينج بودر لقرمشه البطاطس الشيبس: نقشر البطاطس ونغسلها جيدا بالماء ونقطعها شرائح رقيقه جدا، ثم نضعها في وعاء به بكينج بودر وخل ونتركه لمدة نصف ساعة، بعد ذلك نخرج البطاطس من هذا الخليط ونتركها حتى تجف ثم نضعها في وعاء به دقيق وببريكا وملح وفلفل اسود ونقوم بتحميرها في زيت ساخن ولا نضع كميات كبيره في طاسة القلي حتى تصبح هشة ومقرمشه. البطاطس الودجز المقرمشة: نقوم بتقشير البطاطس ونغسلها بالماء ونقطعها الى شرائح ثم نضعها في وعاء ملئ بالماء على النار لمدة عشر دقائق، ثم نرفعها من على النار وتصفى ونتركها الى ان تبرد، ثم نضعها في صينية مدهونة بالزيت ونضيف عليها الملح والفلفل الاسود والثوم البودر وببريكا وتقلبها جيدا، ثم ندخلها الفرن لمدة عشر دقائق ونقلبها من وقت لأخر حتى نحصل على اللون الذهبي ونخرج الصينية من الفرن. الخل لقرمشه البطاطس: نقشر البطاطس ونغسلها جيدا وتقطع اصابع رقيقه ونضعها في وعاء به كوب من الخل وماء دافئ ويترك لمدة عشرون دقيقه ثم نقوم بتصفية البطاطس ونضعها في الزيت الساخن المخصص للقلى حتى نحصل على اللون الذهبي. عمر شويل - جدة "خلطة كنتاكي" سر قرمشة البطاطس في المطاعم وجمال اللون الذهبي وبدون نقطة زيت - ثقفني

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