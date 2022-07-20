نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات بسيطة وسهلة لعمل عيش الشوفان في المنزل وبدون تكلفة ومجهود والنتيجة ممتازة في المقال التالي
الشوفان من أهم الحبوب المفيدة جدًا للجسم والذي أصبح يستخدم كبديل للقمح فيتم طحن الشوفان واستخدامه في عمل المعجنات المختلفة، وذلك لأنه يساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة وهذا بالفعل قد يكون له دور فعال في إنقاص الوزن كما أنه يستخدم أيضًا لمن يعانون من مرض السكر فهو خفيف على المعدة ولا يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم كما هو الحال بالنسبة لدقيق القمح، كنا أنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة للجسم، والآن من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل عيش الشوفان المميز بكل سهولة في المنزل تابعو معنا هذا المقال لمعرفة التفاصيل.
خطوات عمل عيش الشوفان
يفضل عمل عيش الشوفان واستبداله بدلًا من دقيق القمح وذلك لتعدد فوائده الصحية، وخطوات تحضيره هي كالاتي:
مكونات عمل عيش الشوفان
- كوبين من دقيق الشوفان أو الشوفان المطحون ناعم.
- اربع ملاعق كبار من اللبن الحليب.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة من السكر.
- رشة واحدة من الملح.
- كوب واحد من المياه الدافئة.
طريقة التحضير
- احضري كوب واضيفي بداخله اللبن الحليب ويشترط أن يكون اللبن دافيء.
- أضيفي إلى اللبن السكر.
- ثم قومي بالتقليب حتى يذوب السكر، ثم أضيفي الخميرة الفورية إليه.
- احضري دقيق الشوفان في وعاء آخر، واضيفي إليه رشة الملح، قم قلبي المكونات.
- ثم أضيفي إليه كوب الخميرة باللبن الحليب.
- اعجبني كل المكونات مع بعضها البعض ثم أضيفي إليها المياه الدافئة، ولكم يشترط أن تتم الإضافة بشكل تدريجي، وذلك حتى تتكون عجينة طرية متماسكة.
- احضري قطعة من القماش ثم قومي بتغطية العجين، ثم يترك العجين لمدة لا تقل عن ساعة كاملة وذلك حتى يختمر العجين ويتضاعف حجمه.
- هكذا أصبحت العجينة جاهزة.
- قومي بإحضار صاج خاص بالفرن.
- افردي على الصاج طبقة من ورق الزبدة.
- قسمي العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.
- افردي كل كرة بداخل الصاج حتى تتشكل على شكل عيش.
- ادخلي الصاج إلى الفرن، واتركيه حتى يتغير لونه إلى الذهبي.
- يتم إخراج العيش من الفرن هكذا أصبح جاهز يمكن تناوله مع جميع انواع الطعام المختلفة حسب الرغبه.
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