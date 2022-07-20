خطوات بسيطة وسهلة لعمل عيش الشوفان في المنزل وبدون تكلفة ومجهود والنتيجة ممتازة

الشوفان من أهم الحبوب المفيدة جدًا للجسم والذي أصبح يستخدم كبديل للقمح فيتم طحن الشوفان واستخدامه في عمل المعجنات المختلفة، وذلك لأنه يساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة وهذا بالفعل قد يكون له دور فعال في إنقاص الوزن كما أنه يستخدم أيضًا لمن يعانون من مرض السكر فهو خفيف على المعدة ولا يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم كما هو الحال بالنسبة لدقيق القمح، كنا أنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة للجسم، والآن من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل عيش الشوفان المميز بكل سهولة في المنزل تابعو معنا هذا المقال لمعرفة التفاصيل.

خطوات عمل عيش الشوفان

يفضل عمل عيش الشوفان واستبداله بدلًا من دقيق القمح وذلك لتعدد فوائده الصحية، وخطوات تحضيره هي كالاتي:

مكونات عمل عيش الشوفان

كوبين من دقيق الشوفان أو الشوفان المطحون ناعم.

اربع ملاعق كبار من اللبن الحليب.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة من السكر.

رشة واحدة من الملح.

كوب واحد من المياه الدافئة.

طريقة التحضير