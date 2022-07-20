النشا والفحم كنز سحري: يزيل التجاعيد ويشد البشرة ويوحد لون البشرة2022

نتعرف على النشا والفحم كنز سحري , حيث يعد ماسك هائل في شد البشرة إزالة التجاعيد فهذا الماسك له قدرة عجيبة علي إخفاء التجاعيد من أهم المشاكل التي تواجه الشباب في سن مبكر هي التجاعيد من التدخين والعصبية وضغوط الحياة كل هذا يؤدي إلى ظهور التجاعيد مع هذا الماسك سوف نتخلص من هذه المشكلة بأقل التكاليف لأنه يحتوي على مكونات من المنزل وكله متوفرة يعمل أيضا الماسك علي إزالة رؤوس السوداء وخطوط التعبيرية في الوجه يخلصك أيضا من المسامات الواسعة يعمل علي تقليصه مع الاستمرار عليه يأتي بنتيجة هائلة مع تفاصيل هذا الماسك في هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا والفحم كنز سحري الذي يعد الماسك الذهبي في توحيد لون البشرة وشدها بشكل مبهر2022

مكونات عمل النشا والفحم كنز سحري لإزالة التجاعيد وشد البشرة من اول استخدام فوري

أليكم مكونات هذا الماسك الهائل مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل مكان وهي كما يلي:-

١ملعقة من النشا.

٢قرص من أقراص الفحم (تباع في الصيدليات).

١بياض بيضة واحدة.

١ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير ماسك النشا والفحم

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع فيه بياض البيضة ومعها ملعقة النشا ونقلب جيدا حتى يتجانس. بعد ذلك نقوم بطحن أقراص الفحم للحصول على بودر ناعم. ثم نضيف البودر على الخليط السابق ونقلب جيدا حتى يمتزج المكونات. بعد ذلك نقوم بوضع زيت الزيتون ونخلط المقادير جيدا حتى يصبح الخليط كريمي ومتجانس. ممكن لو تبقي شيء من الماسك نحتفظ به في الثلاجة لمدة يومين فقط .

طريقة الاستخدام ماسك النشا والفحم السحري

الأن سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة لتحصلي على أفضل النتائج وهي كالاتي:-