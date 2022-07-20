نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي خلطات طبيعيه تساعد علي تفتيح البشرة في وقت قصير تعلميها خطوة بخطوة وستلاحظين النتيجة في المقال التالي
تتأثر البشرة بشكل كبير ببعض العوامل الخارجية التي قد تؤثر على لونها الطبيعية وعلى جمالها، ومن أهم هذه العوامل هو التعرض بشكل دائم لاشعة الشمس وخاصتًا في فصل الصيف فيكون التأثير اقوى ويتسبب ذلك غمقان البشرة وظهور بعض البقع التي بالطبع قد تسبب الكثير من الانزعاج لجميع النساء، ويتم البحث بشكل دائم عن كيفية تفتيح البشرة والتخلص من أي بقع داكنة قد تظهر على الوجه، والآن من خلال المقال سوف نتعرف على أفضل طريقة طبيعية تساعد في تفتيح البشرة في خمس من اول استخدام.
وصفة الصبار مع الكركم والعسل
وصفة طبيعية تغذي البرشة ومنحها بياضًا ونضارة وجمال، وخطوات تجهيزها وتطبيقها على البشرة كلاتي:
المكونات
- ملعقتين من هلام الصبار الداخلي.
- ملعقة من الكركم.
- ملعقة صغيرة عسل.
طريقة التحضير والتطبيق
- في طبق صغيرة يتم خلط الصبار مع العسل جيدًا حتى يصبح سائل متجانس.
- أضيفي على الخليط الكركم، واعيدي الخلط مرة أخرى بعد ألى أن تتجانس المكونات.
- وزعي الخليط على آلية بشكل كامل.
- يترك لمدة خمس دقائق على البشرة.
- اغسلي وجهك الان وسوف تتمتعين بنتيجة رائعة.
- يفضل تكرار الماسك خلال الأسبوع بنفس الخطوات للحصول على أفضل نتيجة.
ماسك الطحينة مع اللبن الحليب
ماسك مميز يساعد في تفتيح البشرة في أسرع وقت وإزالة الكثير من مشاكل البشرة المزعجة، وطريقة الاستخدام والتطبيق على البشرة كالتالي:
المكونات
- ملعقة كبيرة من الطحينة.
- ملعقتين من اللبن الحليب.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
طريقة التحضير والتطبيق على البشرة
- اخلطي كل المكونات مع بعضها البعض وحتى يصبح القوام كما هو مطلوب كريمي لذلك يمكن إضافة قطرات من الماء إذا كان قوام الخليط ثقيل.
- اغسلي بشرتك جيدًا قبل الاستخدام لتكون نظيف بشكل كامل ثم جففيها.
- وزعي الماسك على البشرة.
- يتم ترك الماسك على البشرة لمدة لا تزيد عن الخمس دقائق.
- اغسلي وجهك بالماء الفاتر والغسول الصحي للبشرة.
- سوف تلاحظين النتيجة في الحال ولكن يفضل تكرار استخدام الماسك من مرتين إلى ثلاثة خلال الأسبوع وذلك بغرض تفتيح أفضل مع منح البشرة الكثير من الفوائد الأخرى.
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