نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وصفات سحرية لتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم بشكل سريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم هو كل ما يبحث عنه الكثير من الفتيات والسيدات، وخاصة الفتيات المقبلات على الزواج حيث أن هذا يسبب لهم الحرج الشديد؛ فتلجأ الكثير منهم باستخدام كريمات التفتيح الجاهزة التي تباع في الأسواق في محلات لبيع مستحضرات التجميل، وهذا قد يتسبب لهم في أضرار كبيرة للبشرة من الممكن أن تسبب احمرار والتهابات للبشرة لما يحتوي عليه من مواد كيميائية، وهذا مع كثرة الاستخدام لهذه المنتجات والبعض الأخر منهم يبحثون للوصول لأفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم أفضل الطرق لتفتيح البشرة طبيعيا.

وصفات سحرية لتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم

من خلال هذه المكونات يتم عمل وصفة طبيعية لتفتيح البشرة بشكل طبيعي، وهي من خلال مكونات طبيعية مفيدة للبشرة، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

2 من كبسولات فيتامين ه‍.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

مع إضافة ملعقة كبيرة من زيت الورد.

طريقة التحضير

من خلال دمج مجموعة المكونات السابقة نحصل على ماسك طبيعي يساعد على التفتيح الآمن للبشرة، وهذا من خلال الخطوات التالية:

يتم إحضار وعاء عميق مناسب للحرارة نضع به كلا من النحل مع فيتامين ه‍، ونرفع الخليط على نار هادئة مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات ويذوب العسل.

نضيف إلى الخليط السابق الزيوت مثل زيت جوز الهند وزيت الورد مع التقليب المستمر.

نترك هذه المكونات على النار لمدة ثلاث دقائق.

نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد تماما.

يتم إحضار برطمان زجاجي محكم الغلق ثم نضع به الخليط.

عند استخدام هذا الخليط نأخذ منه قليل ونضعه على الأماكن الداكنة، ونقوم بعمل تدليك بحركات دائرية لطيفة على البشرة.

وتحفظ هذه الخلطة داخل الثلاجة بعد كل استخدام.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى نصل إلى أفضل النتائج.

خلطة بياض البيض وزيت جوز الهند

هذه الخلطة تحتوي على كولاجين طبيعي ومكونات هذه الخلطة تتمثل في التالي:

2 بياض بيضة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يتم عمل ماسك طبيعي، وهو كالآتي: