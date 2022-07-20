دلكة النشا والفازلين لتفتيح البشرة وتقشيرها وإزالة الجلد الميت لتصبح بشرتك أكثر نقائا

الدلكة من أهم الخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة، وتعمل على إزالة الجلد الميت، وترطيب البشرة، كما تعطي البشرة نضارة وإزالة البقع والتصبغات بشكل نهائي، تريد كل فتاة أن تحصل على جسم رائع، خالي من عيوب الجلد والتصبغات والبقع، ويوجد وصفات كثيرة، ولكن واحدة من أفضل هذه الوصفات هي الدلكة، وكلمة دلكة تم إطلاقها على المنتجات السودانية أي هي كلمة سودانية الأصل، فبعض السيدات لا تفضل الخلطات التي بها مكونات كيميائية، ولكن تحب الخلطات الطبيعية، وذلك حتى لا تسبب أي أضرار في الجسم، والفازلين له فوائد عديدة للجسم، كما يعطي نتائج سليمة، وينجح في جميع الوصفات، حيث أن الفازلين مرطب قوي للبشرة، وخصوصًا البشرة الجافة، كما يساعد الفازلين والنشا في تفتيح البشرة، وإزالة آثار وحروق التعرض للشمس، وبالأخص في فصل الصيف حيث تكون الشمس حارقة.

مكونات دلكة النشا والفازلين لتفتيح الجسم

ملعقة ونصف ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة ونصف ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

عصير نصف ليمونة.

خطوات تحضير دلكة الفازلين والنشا

يجب اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح حتى يتم عمل الوصفة بطريقة صحيحة، وكذلك يتم الحصول على نتائج ملحوظة، كما يجب اختيار الزيوت والمكونات الأصلية حتى لا يسبب أي ضرر في البشرة وتكون خطوات التحضير كالتالي: