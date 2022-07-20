نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة النشا والفازلين لتفتيح البشرة وتقشيرها وإزالة الجلد الميت لتصبح بشرتك أكثر نقائا في المقال التالي
الدلكة من أهم الخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة، وتعمل على إزالة الجلد الميت، وترطيب البشرة، كما تعطي البشرة نضارة وإزالة البقع والتصبغات بشكل نهائي، تريد كل فتاة أن تحصل على جسم رائع، خالي من عيوب الجلد والتصبغات والبقع، ويوجد وصفات كثيرة، ولكن واحدة من أفضل هذه الوصفات هي الدلكة، وكلمة دلكة تم إطلاقها على المنتجات السودانية أي هي كلمة سودانية الأصل، فبعض السيدات لا تفضل الخلطات التي بها مكونات كيميائية، ولكن تحب الخلطات الطبيعية، وذلك حتى لا تسبب أي أضرار في الجسم، والفازلين له فوائد عديدة للجسم، كما يعطي نتائج سليمة، وينجح في جميع الوصفات، حيث أن الفازلين مرطب قوي للبشرة، وخصوصًا البشرة الجافة، كما يساعد الفازلين والنشا في تفتيح البشرة، وإزالة آثار وحروق التعرض للشمس، وبالأخص في فصل الصيف حيث تكون الشمس حارقة.
مكونات دلكة النشا والفازلين لتفتيح الجسم
- ملعقة ونصف ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقة ونصف ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.
- نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- عصير نصف ليمونة.
خطوات تحضير دلكة الفازلين والنشا
يجب اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح حتى يتم عمل الوصفة بطريقة صحيحة، وكذلك يتم الحصول على نتائج ملحوظة، كما يجب اختيار الزيوت والمكونات الأصلية حتى لا يسبب أي ضرر في البشرة وتكون خطوات التحضير كالتالي:
- نحضر إناء صغير الحجم ونقوم بغسله جيدًا، حتى لا يكون به أي مواد ضارة على البشرة أو أي أتربة.
- نقوم بتجفيف الإناء، وبعد ذلك نقوم بوضع ملعقة ونصف من الفازلين، ونضع عليها نفس المقدار من النشا، ونقوم بخلطهم.
- نقوم بوضع نصف ملعقة من القهوة على خليط النشا والفازلين، ونقوم بتقليب جميع المكونات بشكل جيد.
- نقوم بإضافة نصف المعقول من زيت الزيتون الأصلي، وعليه عصير الليمون.
- نقوم بإضافة زيت جوز الهند على الخليط، ونقوم بخلط وتقليل جميع المكونات معًا.
- عند تمام الخلط نقوم بفرد الدلكة على البشرة، ونتركها لمدة ثلاثون دقيقة، بعد ذلك يتم غسل الجسم بالماء جيدًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دلكة النشا والفازلين لتفتيح البشرة وتقشيرها وإزالة الجلد الميت لتصبح بشرتك أكثر نقائا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.