أسهل طريقة لعمل بسكويت الشاي المقرمش الاقتصادي وطعمه أحلى من الجاهز بدون زبدة

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طريقة عمل بسكويت الشاي المقرمش الاقتصادي، يحب الأطفال والكبار تناول المقبلات الخفيفة في وجبة العشاء والإفطار وبين الوجبات، ومن أحلى المقبلات السريعة واللذيذة جدًا هي البسكويت وهناك أنواع كثيرة جدًا ونكهات مختلفة لعمل البسكويت، ومن أحلى وأطعم أنواع البسكويت هو بسكويت الشاي المقرمش وسنقدم لكم أسهل وأسرع طريقة لتحضيره من المنزل بمكونات متوفرة في جميع المنازل بدون زبدة أو أدوات هتعملي كمية كبيرة من البسكويت السادة بطعم الفانيليا و الشوكولاتة. بسكويت الشاي المقرمش الاقتصادي سنقدم لكم طريقة تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي بأبسط طريقة. المكونات 2 كوب إلا ربع من الدقيق.

نصف كوب سكر بودرة.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة نشا.

باكيت من الفانيليا.

نصف كوب زيت

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة حليب أو ماء.

ملعقة كبيرة كاكاو (اختياري).

رشة ملح. طريقة تحضير بسكويت الشاي المقرمش الاقتصادي في البداية نأتي بوعاء كبير وعميق ونقوم بوضع حبه البيضة و الفانيليا ونقوم بخفق البيضة جيدًا بالمضرب اليدوي او الكهربائي حتى يتغير لونه.

بعد ذلك نقوم بإضافة السكر على البيض ونضيف الزيت و الحليب و نقوم بضرب المكونات جيداً حتى يذوب السكر مع المكونات.

في وعاء آخر نقوم بنخل الدقيق والنشا والبيكنج بودر ورشه الملح ونخلطهم مع بعضهم.

بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق على خليط الزيت والبيض مع التقليب حتى تنتهي من الكمية.

بعد ذلك نبدأ بعجن عجينة بسكويت الشاي حتى تحصلين على عجينة طرية و ناعمة لا تلتصق باليد.

ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى نصفين ونقوم بإضافة ملعقة الكاكاو على قسم واحد من العجينة ونخلطهم جيدا مع بعضهم.

لابد أن يخلط الكاكاو جيدًا حتى يختفى أثرها.

تترك العجينة لترتاح لمدة 10 دقائق.

ثم نقوم بفرد العجينة بسمك نصف سنتيمتر ونقوم بتقطيع البسكويت بقاع كوب زجاجي.

بعد ذلك نأتي بصينية الفرن ونقوم يوضع قطع بسكويت الشاي.

ثم نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى يأخذ لون ذهبي من الأعلى و الأسفل.

بعد ذلك نخرج من الفرن ونتركه حتى يبرد تماما و يمكن أن يزين بالشوكولاتة او حسب الذوق ويقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل بسكويت الشاي المقرمش الاقتصادي وطعمه أحلى من الجاهز بدون زبدة - ثقفني

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