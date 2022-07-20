اصنعي بنفسك الطحينة بالسمسم بطعم لذيذ ومميز من مكونات سهلة وبسيطة

الطحينة بالسمسم من المقبلات المحببة لدى الكثير من الكبار والصغار، ويعتبر طبق الطحينة من الأطباق الجانبية التي يعتمد عليها بجانب الكثير من الأكلات مثل المشويات والأسماك والبابا غنوج، وغيرهم من الأكلات التي تحتاج إلى الطحينة، كما أنها تحتوي على كثير من الفوائد الغذائية المفيدة للجسم، وتعد الطحينة من المكونات الرئيسية لعمل الكثير من الحلويات، ويدخل في صناعة الحلاوة الطحينية ولذلك تسعى الكثير من الأمهات لعمل الطحينة في المنزل نظرا للإقبال الشديد من أفراد الأسرة على تناولها، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم طريقة عمل الطحينة بالسمسم في المنزل.

الطحينة بالسمسم

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الطحينة بالسمسم بطريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

كوب من السمسم المنقى جيدا.

نصف كوب من زيت الزيتون.

مقدار كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل الطحينة بالسمسم بسهولة في وقت بسيط؛ فهي لا تستغرق وقت في تجهيزها ومكوناتها متوفرة في كل منزل، بالإضافة إلى ذلك خطواتها تتمثل في الآتي:

ينقي السمسم جيدا للتخلص من الشوائب العالقة به.

نضع مقلاة واسعة ونضع بها السمسم بعد غسله وتجفيفه جيدا على نار متوسطة، وذلك مع التقليب المستمر حتى لا يحترق ونحصل على اللون الذهبي.

يجب مراعاة عدم وصول السمسم للون الغامق حتى لا يؤثر على طعم ولون الطحينة.

نضع السمسم في الكبة وتطحن جيدا حتى تصبح مثل البودر.

نحضر الخلاط ونضع بها كلا من الدقيق والزيت، ويتم خلطهم جيدا حتى يتجانس جيدا الخليط.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة السمسم تدريجيا مع الخلط جيدا مع إمكانية إضافة الزيت إذا إحتاج الأمر.

يتم الاستمرار في الخلط حتى يصبح الخليط متجانس تماما.

نضع الطحينة في برطمان زجاجي محكم الغلق داخل الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة عمل سلطة الطحينة

ربع كوب من الطحينة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

عصير ليمونة صغيرة.

كوب من الزبادي البلدي.

ملعقة كبيرة من الخل.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الفىفل والملح.

بقدونس للتزيين.

طريقة التحضير