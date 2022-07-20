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يعتبر الخيار المخلل من جملة المقبلات التي يتم وضعها بجوار باقي الوجبات الرئيسية والأساسية، فمثلاً محشي الورق عنب وكذلك محشي الكرنب وغيرهم من أنواع المحاسب الأخرى كمحشي الباذنجان وغيرهم، هذا بالإضافة إلى الكثير من الاكلات الأخرى كالأرز والبامية وباقي البقوليات بالخيار المخلل يمنح الطعام طعم ومذاق شهي ولذيذ، هذا بجانب أنه يتم تحضيره بكل سهولة وبوقت قصير، ومن الممكن أن يتم وضعه مع وجبة الإفطار أو مع السندوتشات والفلافل وغيرهم، كما أن مخلل الخيار غير مكلف على الاطلاق ويتم إعداده بأسهل الطرق وأقل المكونات تكلفة. مكونات عمل الخيار المخلل كيلو من الخيار.

٤ ملاعق كبيرة من الملح الخشن.

١,٥ كوب من الخل.

لتر واحد من الماء. طريقة تحضير الخيار المخلل قومي في البداية بغسل الخيار المخلل بشكل جيد، وبعدها قومي بتقطيعه لقطع سميكة.

ضعيه بعد ذلك في وعاء كبير يشتمل على لتر من الماء، وبعدها اتركيه على النار وذلك على درجة حرارة متوسطة إلى أن يتم الغليان.

قومي بوضع الخيار بوعاء آخر ومن ثم ضعي به ماء بارد يشتمل على كلاً من الملح الخشن والخل والثوم المهروس.

اتركيه في الوعاء حتى مرور ساعتين وبعدها قومي بتقديمه بجوار الاكلات الأخرى. مكونات أخرى لعمل الخيار المخلل خيار “٢ كيلو”.

فلفل أخضر “٢ كيلو”.

كيس من الملح الخشن.

عدد ٢ كوب من الخل الأبيض.

حبة بركة “ملعقة كبيرة”.

٢ فص من الثوم المهروس.

سمر من ملعقة الشاي. طريقة تحضير أخرى لعمل الخيار المخلل في البداية وقبل أي شيء قومي بغسل الخيار بشكل جيد وكذلك قومي بغسل الفلفل جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع ملعقة من الخل خلال قيامك بغسل الخيار لكي تقومي بتنظيفه بشكل جيد، ومن ثم قومي بتصفية الماء منه.

بعدها قومي بوضع الخيار وكذلك الفلفل في وعاء ومن ثم ضعي عليهم الملح نصف كيس” وتابعي المزج بشكل جيد.

بعد ذلك قومي بوضع الخل بالوعاء مع التقليب بشكل جيد، ومن ثم ضعي حبة البركة مع ٢ فص من الثوم وكذلك ½ معلقة طعام من السكر.

في النهاية ضعي الخيار والفلفل الذي يوجد في الوعاء ببرطمان محكم الغلق حتى مرور يوم كامل، ومن الممكن بعدها أن تقومي بتقديمه بجوار الوجبة الأساسية. عمر شويل - جدة تعرفي على أفضل طريقة لعمل الخيار المخلل في البيت بخطوات سهلة - ثقفني

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