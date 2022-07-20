في 10 دقائق بس حضري فطائر الطاسة الهشه القطنية بأكثر من حشوة للفطار والعشاء مفدية وصحيه لأولادك

حضري فطائر الطاسة الهشه القطنية بأكثر من حشوة للفطار والعشاء، العديد من الأمهات تبحث عن وجبات خفيفة وتكون اقتصادية والعديد من الأشخاص يحبونها سواء الكبار أو الصغار، فتعد هذه الوجبات السريعة أنها لا تأخذ العديد من الوقت عند عملها حيث أن تحضيرها يختلف من مكان واخر، ويمكن حشو هذه الفطيرة بأنواع مختلفة، والبعض يحبوها بالجبنه أو حشوها بالبطاطس أو الفراخ أو لحمة مفرومة وأي حشوات حلوة أو حشوات حادقة، فنعرف أن الفطائر تعتبر من المعجنات المعروفة التي لا تكون مكلفة، وتختلف حشواتها حاجة حيث تقوم حشوها بحشوات اقتصادية غير مكلفة حيث يمكنك فعل هذه الفطائر مع كوب شاي أو قهوة أو عند ذهاب الأولاد عند المدرسة .

حضري فطائر الطاسة الهشه القطنية

سوف نقدم لكم طريقة تحضير فطائر الطاسة اللذيذة بمكونات موجودة في كل بيت

مكونات عمل فطائر الطاسة بالجبنة

سوف نعرض إليكم بعض المكونات التي تجعل الفطائر عبارة عن هشه ولذيذة ومكونات غير مكلفة اقتصاديا

نصف كيلو دقيق يعادل 2 كوب.

كوب إلا ربع من الحليب.

ملعقة صغيرة من نج باودر.

رشه من الملح.

من ملعقة صغيرة سكر.

اثنين ملعقة صغيرة من زيت الطعام.

من الجبنه الموزاريلا حسب الرغبة.

نصفه من الزيتون الأخضر.

كمية من البسطرمة حسب الرغبة.

البهارات فلفل أسود وكزبره وشطة حسب الرغبة.

طريقه تحضير فطائر الجبنة الهشة

سوف نعرف طريقة فطائر الجبنة اللذيذة تكون سهلة مكونات اقتصادية وهي الأتي :-