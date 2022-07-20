حضرى الذ انواع المخبوزات بعجينة البريوش القطنية الهشة

البريوش هو من أفضل المخبوزات العالمية التي تشتهر بها البلاد الغربية بشكل كبير الا انها انتشرت مؤخرا في جميع دول العالم الا ان كل دولة أو مطبخ يضيف إليها ملمسه الخاص الذي يميزها عن غيرها، حيث أنها من المخبوزات البسيطة التي تنال اعجابك الكبار والصغار فضلا عن أنها المنقذ في المصايف والحفلات، ولاسيما وجبات الإفطار خاصة في موسم المدارس، كما أن السيدات تبدع في اعدادها وفقا الإمكانيات المتاحة منزليا لأنها اقتصادية وغير مكلفة نظرا المخبوزات الجاهزة، لذلك يمكنك اعدادها من خلال الخطوات المتوفرة على موقعنا في السطور التالية.

مقادير اعداد البريوش

تختلف المقادير وفقا الكمية المطلوب تحضيرها والتي تتضاعف وفقا للرغبة، حيث تتمثل فيما يلي:

نصف كيلو من الدقيق الأبيض العادى.

بيضة كبيرة.

رشة فانيليا.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب سمنة أو زبدة.

ثلاث ملاعق كبار سكر ابيض.

نصف كوب من الحليب البودر.

ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير والاعداد

نحضر بولة ونضيف بها الخميرة والسكر وربع كوب ماء دافي نتركها لمدة ربع ساعة.

ثم نضع جميع المكونات السائلة و نخفقها معا للحصول علي قوام متماسك.

في وعاء اخر ننخل الدقيق ونضيف جميع المكونات السائلة ويتم دمج المكونات.

عندما يختفي الماء نبدأ بإخراج المضرب اليدوى ونقلب باليد، ثم نعجن جيدا للحصول علي عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نقوم بتغطية العجينة بكيس استرتش بعد دهنها بقليل من الزيت من اعلي، ثم تغطي بفوطة وتوضع في مكان دافي.

تترك العجينة حتي تختمر ويتضاعف حجمها للضعف ثم يتم التشكيل.

نحضر قوالب التشكيل أو صواني الخبز

ونقوم بتشكيل العجينة وفقا للرغبة سواء بحشوة أو بدون حشوة.

ندخلها الفرن لمدة ثلث ساعة علي حرارة ٢٠٠ درجة مئوية، ثم نخرجها عقب حصولها علي اللون الذهبي.

تقدم وهي باردة.

نصائح عمل الحلويات

عند صنع أي نوع من الحلويات لابد من اتباع بعض التعليمات حتى نحصل على عجينة وحلويات ناجحة، وتتمثل هذه التعليمات من الآتي: