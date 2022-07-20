نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الزلابية بطعم لذيذ وشهي بكل التكات لنجاحها في المقال التالي
الزلابية تعد من الحلويات الشهيرة جدا في كثير من البلاد العربية، والتي حازت على إقبال كبير في تناولها وذلك من خلال الأشخاص الكبار والصغار أيضا، وتمتاز هذه الحلوى بطعمها اللذيذ الذي لا يقاوم وذلك بإضافة بعض النكهات لها مثل السكر والعسل والشيكولاتة، وكل هذا على حسب الرغبة والكثير من الأمهات ترغب معرفة طريقة سهلة لعمل الزلابية فى المنزل بدلاً من شرائها من خارج المنزل، لذلك قررنا تقديم طريقة سهلة جدا لصنعها في البيت من خلال مقالنا هذا.
مكونات عمل الزلابية
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الزلابية بكل سهولة؛ فهي طريقة سهلة جدا ومكوناتها بسيطة وليست مكلفة، وتتمثل هذه المكونات من التالي:
- كوب من الدقيق الأبيض المنخول الخاص بعمل الحلويات.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- مقدار ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ربع كوب من الماء الدافئ على حسب الحاجة.
- نصف ملعقة كبيرة من النشا.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- زيت غزير للقلي.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل الزلابية بسهولة من خلال خطوات بسيطة؛ فهي ليست مستهلكة للوقت ولا المجهود، والطريقة تتمثل في التالي:
- نحضر وعاء عميق ونضع المكونات مع بعضها البعض، ومن ثم نضيف إليه الماء الدافئ بشكل تدريجي، وذلك حتى يتم الحصول على قوام العجينة المطلوب.
- يتم تغطية العجينة بكيس بلاستيك وقطعة من القماش، واتركيها في مكان دافئ حتى تتخمر جيدا لمدة نصف ساعة.
- نضع الزيت في مقلاة عميقة وكبيرة للقلي.
- نضع طبق به كمية قليلة من الزيت ثم نغمس به الملعقة التي ستضع بها الزلابية.
- ثم يتم صنع الكرات الصغيرة من العجينة باستخدام إحدى يديك.
- امسكي باليد الأخرى ملعقة صغيرة ونبدأ في غمسها داخل الطبق الصغير ونقطع بها كرات الزلابية.
- نضع الزلابية في الزيت الساخن، مع التقليب جيدا حتى تتحمر نصف تحميره.
- ثم نضع الزلابية داخل مصفاة لمدة 10 دقائق حتى تبرد.
- ومن ثم يتم وضع الزلابية مرة أخرى في الزيت لتستكمل تحميرها.
- بعد نضع الزلابية مباشرة في الشربات البارد.
- ثم تقدم في طبق التقديم.
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