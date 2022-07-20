طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق بالشكولاته بأقل الإمكانيات لجميع المناسبات

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طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق تختلف من مطبخ لآخر ويتنوع بشكل كبير في التحضير وفقا لميول الأسرة والمناسبة التي يقدم من أجلها لكن تظل طريقة التحضير والمكونات متطابقة بشكل كبير مع التنوع الطفيف في بعض المكونات، حيث يقبل على إعداد بسكويت العشر دقائق ملايين الأشخاص من مختلف دول العالم يوميا نظرا لانها سهلة وبسيطة، ولاسيما المذاق الرائع الذي تتمتع به، كما أنها وجبه بسيطة وخفيفة يمكن تناولها بالافطار أو بجانب الوجبات الأساسية، لذلك سنوضح لكل عشاق البسكويت أسهل وأفضل الطرق لإعداد أشهى أنواع البسكويت في أقل من عشر دقائق.
مكونات بسكويت العشر دقائق بالشكولاته
تعتبر مكونات بسكويت العشر دقائق من المكونات الاقتصادية المتوفرة في جميع المنازل وتتكون من التالي:
- كيلو الا ربع من الدقيق الأبيض متعدد الأغراض.
- ربع كوب من الكاكاو الخام الغير محلي.
- كوب الا ربع من السكر الأبيض الناعم.
- خمس حبات بيض.
- ربع كيلو من الحليب الطازج أو المعلب.
- كوب من السمن أو الزيت.
- رشة من الملح.
- ملعقة كبيرة من صودا الخبز.
- رشة من الفانيليا.
- ربع كوب من النشا.
طريقة الإعداد والتحضير
يتم تطبيق الخطوات التالية بحذافيرها للحصول على نتائج المحلات والتي تتمثل فيما يلي:
- نقوم ياحضار بولة مخصصة للمعجنات أو استخدام عجان كهربائي أن توفر، نضع السكر والسمنة ونستمر في التحريك.
- عندما يختفي السمن ويصبح القوام متماسك نضيف حبات البيض بالتدريج وعندما يصبح القوام متماسك.
- نضيف الحليب ونستمر في دكح المكونات، كما يمكن إضافة جميع المكونات السابقة في الخلاط ونخفق حتى تتماسك.
- نقوم بنخل كمية الدقيق والكاكاو وإضافة النشا والبيكنج بودر وصودا الخبز إلى الخليط، ورشة الملح.
- نقلبهم جيدا ثم نضيف المكوّنات السائلة والتي تم خفقها مسبقا وتقلبهم بملعقة ثم نعجنهم جيدا باليد للوصول إلي تداخل جميع المكونات معا.
- ندخل العجينة الثلاجة بعد تغطيتها بورق استرتش لمدة خمس دقائق قبل التشكيل.
- نسخن الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، ثم نحضر صواني الخبز ونضع عليها ورق الزبدة
- نفرد العجينة ونشكلها حسب الرغبة، ثم ندخلها الفرن لمدة ثلاثة عشر دقيقة ويخرجها برفق وتترك لتبرد تماما ثم توضع في علي للحفظ أو تقدم للتناول.
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