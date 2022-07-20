طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق بالشكولاته بأقل الإمكانيات لجميع المناسبات

طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق تختلف من مطبخ لآخر ويتنوع بشكل كبير في التحضير وفقا لميول الأسرة والمناسبة التي يقدم من أجلها لكن تظل طريقة التحضير والمكونات متطابقة بشكل كبير مع التنوع الطفيف في بعض المكونات، حيث يقبل على إعداد بسكويت العشر دقائق ملايين الأشخاص من مختلف دول العالم يوميا نظرا لانها سهلة وبسيطة، ولاسيما المذاق الرائع الذي تتمتع به، كما أنها وجبه بسيطة وخفيفة يمكن تناولها بالافطار أو بجانب الوجبات الأساسية، لذلك سنوضح لكل عشاق البسكويت أسهل وأفضل الطرق لإعداد أشهى أنواع البسكويت في أقل من عشر دقائق.

مكونات بسكويت العشر دقائق بالشكولاته

تعتبر مكونات بسكويت العشر دقائق من المكونات الاقتصادية المتوفرة في جميع المنازل وتتكون من التالي:

كيلو الا ربع من الدقيق الأبيض متعدد الأغراض.

ربع كوب من الكاكاو الخام الغير محلي.

كوب الا ربع من السكر الأبيض الناعم.

خمس حبات بيض.

ربع كيلو من الحليب الطازج أو المعلب.

كوب من السمن أو الزيت.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

رشة من الفانيليا.

ربع كوب من النشا.

طريقة الإعداد والتحضير

يتم تطبيق الخطوات التالية بحذافيرها للحصول على نتائج المحلات والتي تتمثل فيما يلي: