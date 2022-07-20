نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائده لا تعد طريقة عمل وصفات كريم بانثينول لتفتيح البشرة في المقال التالي

يبحث الكثير منكم عن طرق مختلفة لتفتيح البشرة وتعد عوامل البيئة المختلفة والتعرض لأشعة الشمس من الأسباب التي تسبب اسمرار البشرة وظهور البقع الداكنة وجفاف البشرة، ويعد كريم بانثينول من أفضل أنواع الكريمات التي تستخدم في تفتيح البشرة ويمكن تحضير وصفات مختلفة به حيث أنه يعمل على نضارة البشرة، لذلك يفضل الكثير من البنات استخدام مكونات طبيعية لعمل وصفة تفتيح البشرة، تابعوا معنا لمعرفة المزيد. مقادير عمل وصفة كريم بانثينول لتفتيح البشرة وترطيبها ملعقة واحدة صغيرة من كريم بانثينول

كبسولة واحدة من فيتامين ه

ملعقة واحدة صغيرة من جيل الصبار طريقة عمل وصفة كريم بانثينول لتفتيح البشرة وترطيبها أولا نحضر وعاء ونقوم بتفريغ مكونات الكبسولة، ثم نقوم بإضافة جيل الصبار إليها.

ثم نضيف إليهم كريم بانثينول ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نبدأ في وضع تلك الخلطة على البشرة قبل الذهاب إلى النوم ويفضل الابتعاد عن الضوء.

ثم نقوم بغسل البشرة جيدا في الصباح بالماء الفاتر ونضع عليها كريم مرطب جيد.

يفضل استخدام هذه الخلطة أربع مرات في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل، وتعمل هذه الخلطة على إعادة نضارة البشرة وترطيبها. مقادير عمل وصفة كريم البانثينول لتفتيح البشرة كمية من كريم بانثينول

ملعقة واحدة صغيرة من ماء الورد

ملعقة واحدة صغيرة من النشا

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون طريقة عمل وصفة كريم البانثينول لتفتيح البشرة أولا نحضر وعاء صغير ونضع به كمية من كريم بانثينول وملعقة النشا وملعقة ماء الورد ونصف ملعقة عصير الليمون ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض جيدا حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نقوم بغسل البشرة بالماء جيدا ونقوم بتجفيفها باستخدام فوطة ناعمة.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على البشرة ونتركه حتى يجف لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بفرك البشرة جيدا حتى يتم إزالة بقايا الخليط على البشرة.

بعد ذلك نقوم بمسح البشرة باستخدام قطعة من القماش الناعم مبلل بماء الورد.

يفضل استخدام هذا الخليط مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتائج. عمر شويل - جدة فوائده لا تعد طريقة عمل وصفات كريم بانثينول لتفتيح البشرة - ثقفني

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