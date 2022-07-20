لو مجعد هيتفرد تعرفي على أفضل طريقة لعمل كيراتين الشعر وفرده بالنخاع

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تبحث جميع الفتيات عن طرق آمنة وفعالة في تنعيم الشعر وفرده، كما أن الكثير يبحث عن طريقة عمل كيراتين الشعر بواسطة النخاع من المنزل، حيث يعد زيت النخاع من أبرز الزيوت الطبيعية وأهمها التي يتم استخراجها من نخاع المواشي حيث إنه يستخلص من عظام اللحم ومن ثم غليها بماء نظيف حتى ثلاث ساعات، هذا بالإضافة إلى أن هناك العديد من الفوائد التي يقدمها زيت النخاع للشعر ومن بين هذه الفوائد أنه يقوم بتنظيم الشعر وكذلك تكثيفه.
مكونات وصفة كيراتين الشعر
- زيت النخاع
- زيت الزيتون
طريقة تحضير وصفة كيراتين الشعر بالنخاع
لنخاع وزيت الزيتون لا يعرضوا الشعر إلى التساقط مجدداً، ويعد هذا الخليط بمثابة وقاية وكذلك حماية من الأضرار التي تحدثها أشعة الشمس للشعر، بالإضافة إلى أنهم يقوموا بالحد من الإصابة بالشيب، كما أن طريقة تحضير الوصفة كما يلي:
- في البداية لا بد أن يكون الشعر نظيف ومغسول بشكل جيد وكذلك جاف.
- قومي بعدها بمزج كلاً من المخاط وزيت الزيتون مع بعضهم البعض بشكل جيد، وكذلك بكميات متساوية.
- بعدها قومي بتقسيم الشعر لخصلات متساوية وضعي الخليط السابق عليها وذلك من الجذور إلى الأطراف بواسطة فرشاة متخصصة لكي يتم تغليق كل شعرة بالخليط.
- كذلك قومي بالتركيز على الأطراف التي تعتبر من مناطق الشعر ألفاً وتضرراً، ومن ثم قومي بتغطية الشعر بشكل جيد واتركيه حتى ثلاث ساعات كحد أدنى قبل أن تقومي بغسله بالماء الفاتر وكذلك الشامبو.
نصائح لتنعيم الشعر
أوضحت خبيرة العناية بالشعر مي، أن استخدام الطرق الصحيحة لتنعيم الشعر هو الأفضل للحفاظ على صحة بصيلاته بصفة مستمرة، إذ يجب اختيار المنتجات التي تساهم في الحصول على شعر ناعم والتي لا تحتوي على المواد القاسية على جذوره، كما يجب تجنب أدوات تصفيف الشعر المتسببة في جفافه وتلفه على الدوام، وذلك بخلاف النصائح التالية
- ابتعدي عن فرك شعرك بقوة من خلال المنشفة عقب الاستحمام.
- لا تقومي بغسل شعرك باستمرار خلال الأسبوع، فالأفضل مرتين أسبوعياً وليس أكثر.
- قومي بترك الشعر حتى يجف بشكل طبيعي بغير اللجوء لمصففات الشعر.
- قومي بترطيب شعرك بشكل مستمر بالكريمات الملائمة لصحة بصيلاته.
- ابتعدي عن مواد تنعيم الشعر الضارة المؤدية إلى ضمور بصيلات الشعر.
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