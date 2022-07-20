نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة البسبوسة بطريقة روعة مثل اكبر المحلات المشهورة وبطعم جميل في المقال التالي
يبحث الكثير منا عن طريقة إعداد أنواع مختلفة من الكيكات في المنزل خاصا الكيكات الغير تقليدية، ومن بين هذه الأنواع هي كيكة البسبوسة، وهي من الوصفات الغنية بالفوائد، والتي تتميز بالطعم الرائع المميز وتختلف عن غيرها من الأنواع حيث يتم إعدادها باستخدام السميد بدلا من الدقيق و لها طريقة مختلفة في الإعداد مما جعل عدد كبير يريد الوصول إلى سر إعداد هذه الكيكة مثل الشرفات الشهيرة وتكون هشة ومنتفخة، فهناك مجموعة كبيرة من اليوتيوبر المتخصصين في إعداد الوصفات قاموا بعملها لكن هناك تكات يجب اتباعها للحصول على كيكة بسبوسة ناجحة، تابع ما يلي.
المكونات
يجب إحضار المكونات بالمبادئ. المكتوبة وذلك لضمان وصفة مميزة عند إعدادها لأول مرة كما يمكن تقسيم هذه المكونات خيب الحجم المطلوب والمكونات هي:
- نصف كيلو من دقيق السميد الفاخر.
- أربع بيضات.
- كوبان سكر ناعم الحبيبات.
- ثلاث ملاعق بيكنج بودر.
- كوبان زيت ذرة.
- علبه قشطه.
- كوبان من الحليب.
- كوب جوز هند ناعم.
- نصف كوب حليب محلى مكثف.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
مكونات شربات كيكة البسبوسة
- كوبان من السكر.
- ثلاث أكواب من الماء.
- ثلاث ملاعق عسل جلكوز.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ليمونة معصورة.
طريقة إعداد كيكة البسبوسة
- تقوم بإخراج البصل من الثلاجة قبلها بمده.
- ينخل السميد في طبق عميق جيدا.
- يتم إضافة البيكنج بودر إلى السميد ويخلط معه جيدا.
- يترك على جنب إلى حين إعداد الخليط السائل.
- في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع كوبان من الحليب.
- ثم نضيف إليه السكر ونخفق ليذوب السكر جيدا.
- نقوم بإضافة البيض تدريجيا مع إضافة الفانيليا.
- نضع الزيت ونخفق جيدا.
- ثم نأخذ الخليط ويوضع على السميد ونخلط جيدا.
- نضع القشطة والحليب المحلى المكثف.
- نقلب كل المكونات معا جيدا.
- نضع الخليط في صينية الخبز بعد دهنه بالزيت.
- يتم تسخين الفرن لمدة ربع ساعة ليصل إلى الحرارة المطلوبة وهي درجة حرارة 180 درجة.
- يتم إخراج الكيكة بعد مرور أربعين دقيقة.
- بعد إخراجها يتم توزيع الشربات الساخن عليها.
- ثم نقوم بتغطيتها لمدة عشر دقائق لكي تبرد تماما.
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