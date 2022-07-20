كيكة البسبوسة بطريقة روعة مثل اكبر المحلات المشهورة وبطعم جميل

يبحث الكثير منا عن طريقة إعداد أنواع مختلفة من الكيكات في المنزل خاصا الكيكات الغير تقليدية، ومن بين هذه الأنواع هي كيكة البسبوسة، وهي من الوصفات الغنية بالفوائد، والتي تتميز بالطعم الرائع المميز وتختلف عن غيرها من الأنواع حيث يتم إعدادها باستخدام السميد بدلا من الدقيق و لها طريقة مختلفة في الإعداد مما جعل عدد كبير يريد الوصول إلى سر إعداد هذه الكيكة مثل الشرفات الشهيرة وتكون هشة ومنتفخة، فهناك مجموعة كبيرة من اليوتيوبر المتخصصين في إعداد الوصفات قاموا بعملها لكن هناك تكات يجب اتباعها للحصول على كيكة بسبوسة ناجحة، تابع ما يلي.

المكونات

يجب إحضار المكونات بالمبادئ. المكتوبة وذلك لضمان وصفة مميزة عند إعدادها لأول مرة كما يمكن تقسيم هذه المكونات خيب الحجم المطلوب والمكونات هي:

نصف كيلو من دقيق السميد الفاخر.

أربع بيضات.

كوبان سكر ناعم الحبيبات.

ثلاث ملاعق بيكنج بودر.

كوبان زيت ذرة.

علبه قشطه.

كوبان من الحليب.

كوب جوز هند ناعم.

نصف كوب حليب محلى مكثف.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

مكونات شربات كيكة البسبوسة

كوبان من السكر.

ثلاث أكواب من الماء.

ثلاث ملاعق عسل جلكوز.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ليمونة معصورة.

طريقة إعداد كيكة البسبوسة