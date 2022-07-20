بملعقة فازلين وملح تخلصي من الشعر الزائد في الوجه نهائياً وبدون ألم بمسحة واحدة

من المؤكد أن شعر الوجه من الأشياء المزعجة لدى النساء والفتيات، فإنهم يسعون للحصول على وجه ناعم خالى من الشعر الزائد، لان ظهور الشعر يتسبب فى اسمرار واضح على الوجه، فمعظم النساء والفتيات يظهر الشعر باللون الاسود هذا يكثر من الاحراج لأنها تتشبه بالرجال، فتلجأ دائما إلى عدة طرق معروفة لإزالة شعر الوجه منها الخيط أو الليزر أو الشمع، وبعضهم يستخدمون الخلطات الطبيعية، هذه الطرق المختلفة قد تزيل الشعر لاكن تتسبب فى وجود حساسية للجلد واحمرار، ما عادا الخلطات الطبيعية فهى ليست لها اضرار جانبية نهائيا، فمن اشهر واهم الخلطات الطبيعية الفعالة لإزالة شعر الوجه من الجذور واعطاء اللمعان والنعومة للوجه من اول استخدام هى خلطه الفازلين والملح، التى أبهرت النساء والفتيات بقوتها الرهيبه فى إزالة الشعر الزائد نهائيا بدون عوده والحصول على الترطيب والتفتيح الفورى بعد الاستعمال مباشرة، أنها خلطه مجربه ومضمونه أعطت نتيجه سريعه للتخلص من الشعر الزائد بدون اى الآلم مصاحبة أثناء عملية الإزالة، ايضا قد تلاحظين البياض الناصع فور الانتهاء من وضعها، لأنها تعمل على تقشير الجلد المسمر بشكل كبير مما يجعل الوجه نقى ونضر وله إطلالة جذابه

يوجد مكونان لهما سحر عجيب فى إزالة الشعر الزائد نهائيا بدون اى آلام أو مجهود من على الوجه، أنهما الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه بطريقه بسيطه غير مألمه، أنها تعطى لمعان وبياض فورى للبشره وتزيل الجلد الميت والقشور المزعجة، كما أنها تساعد على تدفق الدم بصورة طبيعية مما يؤدي إلى ظهور الوجه بنضارة وإطلالة بيضاء ونظيفة دائما .

خلطة الفازلين والملح لإزالة الشعر

مكونات خلطة الفازلين والملح ;

2 ملعقه من الفازلين

ملعقه كبيره من الملح

ملعقه كبيره من النشا

ملعقه كبيره من ماء الورد

ملعقه كبيره من عصير الليمون

طريقه عمل خلطة الفازلين والملح

أولا نحضر اناء مناسب لدمج المكونات الطبيعية مع بعضها، ثم نقوم بوضع ملعقتين الفازلين و ملعقة الملح وملعقة النشا وملعقة ماء الورد وملعقة عصير الليمون ثم نقوم بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس تماماً ثم قومى بغسل وجهك بالماء الفاتر، ثم يجفف من الماء نضع كمية مناسبة من الخلطه على الوجه مع التدليك الخفيف بحركه دائريه الشكل لتوزيع الخلطة جيدا، تترك على الوجه لمدة 20 دقيقة فقط ثم اغسلي وجهك بالماء البارد، بهذه الطريقة السهلة سوف تلاحظين الفرق المذهل فى حصولك على وجه ابيض خالى من اى اسمرار ولا يوجد به شعر نهائيا، هذه هى الطريقة الأنسب لكى تتفادى اى آلام أو مجهود أثناء عملية إزالة الشعر .