معجزة الفازلين للقضاء على شيب الشعر نهائياً ستندهشي من النتيجة

وصفة القضاء على الشيب من الفازلين وبعض المكونات الأخرى من بين أهم الوصفات التي تعطي أفضل عناية للشعر وليست فقط وصفة تقضي على تواجد الشعر الأبيض بل توجد لها العديد من الفوائد الأخرى المهمة، والتي سنتعرف عليها من خلال المعرفة بأهم مكونات وخطوات تحضير وتطبيق تلك الوصفة الفعالة على الشعر.

معجزة الفازلين للقضاء على شيب الشعر نهائياً

الوصفة التي نتحدث عنها هي وصفة الفازلين، وهو من أفضل الوصفات التي أثبت خبراء التجميل والعناية بالشعر أنها من أكثر المكونات التي تعمل على التحسين من مستوى كفاءة نمو الشعر، وتعتبر تلك التركيبة متاحة للجميع بحيث يسهل تحضيرها وتطبيقها ومن أهم مقادير الوصفة ما سنقوم بعرضه في الفقرة القادمة:

المكونات المستخدمة

مكونات خليط الفازلين للقضاء على الشيب

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الحناء.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من النشا.

وعاء ملائم.

طريقة التحضير للوصفة:

يتم عمل إذابة للفازلين فوق حمام مائي.

يتم وضع الحناء مع النشا والتقليب المستمر.

استعمال بقية المكونات بإضافتها تدريجيًا.

التحريك المستمر للخليط.

التحريك المستمر للخليط. تصبح الوصفة جاهزة للاستعمال.

تطبيق الخليط على الشعر

قومي بتصفيف شعرك بشكل جيد لإزالة أي تشابك.

استعملي القليل من الخليط بالتوزيع على الشعر.

لا بد من التطبيق بشكل مركز على مناطق الشعر الأبيض.

يترك الخليط مدة تقارب من ربع إلى ثلث ساعة.

يتم غسل الشعر باستعمال الماء الفاتر مع الشامبو.

ستلاحظين اختفاء اللون الأبيض من الشعر تماما.

يراعى أن يتم تكرار الخليط من فترة لأخرى لتجنب تكرار ظهور الشعر الأبيض.

فوائد خليط الفازلين لإزالة الشعر الأبيض