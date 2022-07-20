بملعقة من الفازلين طريقة عمل روج الشفايف في المنزل الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

لا يمكن ترك الشفايف جافة ومتشققة أثناء وضع مستحضرات التجميل على الوجه، حيث تكون ظاهرة وتجعل الوجه شكله غير مناسب، لذلك تستخدم الفتيات الروج لتجميل بشرة الشفايف ولإخفاء تشققتها، ويحتاج الفتيات إلى شرائه بشكل مستمر ولا يمكنهم الاستغناء عنه، مما يزيد من المصاريف الشهرية لأن الأنواع النظيفة من روج الشفايف تكون باهظة الثمن، لذلك تبحث الفتيات عن طريقة عمله في المنزل بدلاً من شرائه، كما أن الروج الطبيعي يساهم في ترطيب الشفايف وعلاج الجفاف والتشققات ويخفيها بشكل نهائي، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمل روج الشفايف الطبيعي في المنزل.

طريقة عمل روج الشفايف في المنزل

تفضل معظم الفتيات وضع روج الشفايف فقط على الوجه، حيث يزيد من جمالها ويخفي أي قشرة ظاهرة على الشفايف، ونظراً لارتفاع أسعار الروج المتميز اتجهت معظم الفتيات إلى البحث عن الروج الطبيعي، والذي يمكن من خلال مكونات طبيعية متوافرة في المنزل تحضيره، لذا يمكن عمل روج الشفايف من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقة من الجلسرين.

ملعقة فازلين

نقاط بسيطة من لون الطعام المفضل.

1 ملعقة من ماء الورد.

كحول ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

يمكنك إعادة الشكل الجمالي للشفايف من خلال عمل الروج الطبيعي المميز الذي يساعد على ترطيب الشفايف وإزالة طبقات القشرة الخارجية، حيث أن الجلسرين من الكريمات المرطبة الممتازة التي تساهم في تنعيم البشرة، لذلك يمكن من خلال تلك المكونات عمل أفضل روج طبيعي مميز، وتتمثل طريقة التحضير والاستخدام في الآتي.

نحضر وعاء ونضع فيه لون الطعام ونضيف إليه الكحول ونقلب حتى تمتزج المكونات.

بعدها نضيف الجلسرين إلى المكونات السابقة ونقلب.

نضيف ماء الورد إلى المكونات السابقة مع التقليب بملعقة خشبية بشكل مستمر.

بعد التأكد من تجانس جميع المكونات يتم وضع الخليط في وعاء زجاجي مناسب.

نحفظ الخليط ويتم استخدامه حسب الرغبة.

طريقة عمل روج طبيعي

ملعقة من زيت الزيتون.

قطرات من قلم تلوين شمعي.

طريقة التحضير