نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملح والكركم لازالة الشعر الزائد نهائيا من الوجه والجسم كله وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

يتسبب ظهور الشعر الزائد في تعرض السيدات والفتيات للإحراج أمام الآخرين، وبما يفقدهن الثقة بأنفسهن، وينتقص من أنوثتهن وجاذبيتهن، وقد أثبتت التجارب الهندية أن ملح الطعام يلعب دوراً حيوياً في التخلص من الشعر الزائد سواء باستخدامه هو فقط أو بخلطه مع بعض عناصر ومكونات طبيعية، كما تتميز تلك الطرق بعدم شعور السيدة بالألم أثناء عملية إزالة الشعر على عكس بعض الطرق والأساليب الأخرى. الملح والكركم لازالة الشعر الزائد المكونات 5 ملاعق من الملح (يفضل أن يكون الملح الخشن).

5 ملاعق من الحليب (بدرجة حرارة الغرفة).

5 ملاعق من الكركم. طريقة التحضير نقوم بخلط جميع المكونات السابقة معاً في وعاء مناسب الحجم، حتى نحصل على عجينة متجانسة القوام.

نقوم بفرد العجينة على أماكن ظهور الشعر ، ثم افركيها بحركات دائرية لطيفة، ثم ننتظر لمدة 15 دقيقة.

وأخيراً نشطف البشرة بالماء البارد، إلى أن تتخلصي من كل كمية الشعر المراد إزالتها. وصفة الملح والفازلين لازالة شعر الوجه ملعقة من الملح.

ملعقة من الفازلين. طريقة التحضير قومي بخلط مقدار الملح مع الفازلين في إناء مناسب الحجم، إلى أن يتكون خليط متجانس القوام.

اغسلي بشرتك بالماء والصابون جيداً حتى تصبح نظيفة تماماً.

افردي الخليط على مناطق ظهور الشعر، ثم قومي بتدليكها لمدة 10 دقائق كحد أدنى.

انتظري لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

وستلاحظين إزالة الشعر الزائد بكل سهولة، كما احرصي سيدتي على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، حتى يقل نمو الشعر إلى أن ينعدم ظهوره. وصفة الملح والخل لإزالة الشعر الزائد كوب من ملح الطعام.

نصف كوب من الخل الأبيض. طريقة التحضير قومي بخلط مقدار الملح مع الخل في وعاء مناسب الحجم.

قومي بإزالة الشعر الزائد باستخدام الوسيلة التي تناسبك (شفرة الحلاقة النسائية، أو ماكينة إزالة الشعر).

ثم قومي بدهن مناطق إزالة الشعر بخليط الملح والخل، وستلاحظين قلة نمو الشعر بطريقة فعالة.

ثم احرصي على تكرار تلك الوصفة كل مرة بعد إزالة شعرك، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة وتعمل علي تقليل نمو الشعر الزائد عمر شويل - جدة الملح والكركم لازالة الشعر الزائد نهائيا من الوجه والجسم كله وتبيض فوري للأماكن الغامقة - ثقفني

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