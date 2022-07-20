وصفات الهنود.. رشه واحده على الشعر لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ تطويل وكثيف فى 3 أيام

أقوى وصفات هندية لتطويل الشعر، هناك بعض الفتيات التي يلازمها الشعر القصير ولا يطول مهما فعلت، أو التي قامت بقّص شعرها بطريقة خاطئة وأدى ذلك إلى عدم نموه مرة أخرى، فهذا الموضوع مفيد لكل حالات الشعر القصير لأننا سنقوم بتقديم وصفات تم تحضيرها من مكونات طبيعية تعمل على تغذية الشعر ومعالجة مشاكله المختلفة التي تؤدي إلى إعاقة نموه بشكل صحي فقط تابعي معنا سطور مقالنا التالية للتعرف على الوصفة المناسبة لشعرك.

وصفات هندية لتطويل الشعر القصير

من أبرز هذه الوصفات التي تستخدمها الهنديات لتنعيم وتطويل شعرها كل مما يلي:-

وصفة الحلبة لتنعيم الشعر

المكوّنات المطلوبة:-



ربع كوب كبير من الحلبة (حبوب).

ماء فاتر.

عصير ليمون.

طريقة تحضير وصفة الحلبة لتطويل الشعر:-

أول خطوة تتمثل في نقع حبوب الحلبة داخل الماء لمدة ليلة كاملة ثم قومي في الصباح بوضعها داخل الخلاط الكهربائي حتى يتم طحنها جيدًا.

صفي الحلبة من الماء وقومي بإضافتها إلى باقي المكونات الموجودة ثم قومي بتقليبهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا ويصبحوا خليط واحد متماسك.

اشطفي شعرك جيدًا ثم قومي بتقسيمه إلى أربعة أقسام وبواسطة فرشاة صبغ الشعر النظيفة قومي بفرد الخليط على كل قسم بشكل متساوي وركزي على فروة الرأس.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة على الأقل واحرصي على تغطيته أثناء انتظارك للوصفة ثم قومي بشطفه بماء بارد وشامبو خالي من الكبريت واحرصي على تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.

وصفة الشاي الأخضر

مكونات عمل الوصفة:-

كوب صغير من الشاي الأخضر.

زيت لافندر عطري.

عصير ليمون.

خطوت وطريقة استخدام الشاي الأخضر على الشعر:-