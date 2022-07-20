هتبقي ملكة جمال.. ماسك القرنفل والنشا للوجه سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

ماسك القرنفل والنشا للوجه، تبيض بشرة الوجه واليدين والقدمين والأماكن الداكنة التي توجد في الجسم أمر تهتم به جميع الفتيات، حيث يرغبن في التخلص من خلايا الجلد الميت الذي يتراكم على البشرة نتيجة استخدام كريمات تحتوي على مواد ضارة على البشرة أو مستحضرات التجميل، فلابد من استخدام ماسكات قوية للتخلص من الاماكن الداكنة وتجديد خلايا بشرة الجسم وإعادة النضارة والجمال للبشرة، والنشا يساعد في تفتيح لون بشرة الجسم بدلاً من الكريمات، حيث أنه من المكونات الطبيعية التي تستخدم في طهي الحلويات، كما يستخدم في ترطيب الشعر، كما يمكن استخدام القرنفل في تفتيح لون البشرة، لذا سوف نستعرض لكم طريقة تبيض البشرة بالنشا والقرنفل.

ماسك القرنفل والنشا للوجه

تختلف طرق تفتيح لون بشرة الجسم، ولكن الوصفات الطبيعية تحتل المركز الأول في العلاج السريع لمشاكل البشرة، حيث أن المكونات الطبيعية تفيد البشرة وتغذيها ولا تسبب أي أضرار على البشرة، وتعتبر في متناول الجميع ولا تحتاج إلى تكاليف عالية، حيث أن النشا والقرنفل متوفرين في جميع المنازل، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

المكونات

ملعقة من النشا.

1 ملعقة من القرنفل المطحون.

ماء الورد ملعقة صغيرة.

عصير الليمون ملعقة كبيرة.

طريقة تحضير ماسك القرنفل والنشا للوجه

يبحث العرائس بشكل يومي عن وصفات تبيض البشرة بشكل صاروخي، للتخلص من جمع الأماكن الداكنة في الجسم، وتتمثل طريقة الاستخدام من خلال إتباع الخطوات التالية.

أولاً يتم تحضير فوطة مبللة بالماء وتنظيف البشرة بها.

يتم خلط النشا والقرنفل وماء الورد وعصير الليمون في وعاء مناسب.

بعد الإنتهاء من خلط جميع المكونات يتم توزيعها على البشرة بشكل متساوي.

لابد من ترك الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة حتى يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميت.

ثم بعد ذلك تاتي خطوة تنظيف البشرة بالماء وترطيبها.

فوائد ماسك القرنفل والنشا للوجه