اقوى كيراتين طبيعي للشعر الخشن ضعيه 10 دقائق على الشعر هيخلى شعرك خيوط حرير

تبحث العديد من الفتيات عن كيفية عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر في المنزل، لأن عمليات فرد الشعر هي عمليات خطيرة جدًا بالنسبة إلى صحة الشعر، وهناك بعض العمليات التي تساهم في ترميم الشعر والتي تكون صحية على الشعر ولكنها تتميز بتكلفتها العالية والتي ليس في مقدرة جميع الفتيات تحمّل تكاليفها، ولذلك نقدم إلى هذه الفئة بالتحديد مقالنا هذا حيث يمكنها عمل أفضل الوصفات التي تساهم في ترميم الشعر في منزلها بمكونات بسيطة وغير مكلفة نهائيًا.

طريقة عمل أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر

من أشهر الوصفات التي تم تقديمها لتنعيم الشعر والتي يمكنك تحضيرها في المنزل كل مما يلي:-

وصفة بذور الكتان لفرد الشعر

المكونات المطلوبة:-

كوب كبير من بذور الكتان.

ماء فاتر.

وعاء معدني.

جل صبار.

كبسولة فيتامين E.

زيت لافندر عطري.

خطوات وطريقة استخدام بذور الكتان للشعر:-

أول شيء قومي بوضع الماء مع بذور الكتان في الوعاء المعدني وضعيهم على النار حتى تصل إلى درجة الغليان.

بعد ذلك قومي بتهدئة النار وبعدها ارفعي الخليط من على النار حتى يصبح قوامه كثيف قليلًا وسميك.

اتركي الخليط يبرد ثم قومي بتصفية البذور من الماء وأضيفي إليها باقي المكونات وقلبيهم جيدًا.

ابدئي في تطبيق الخليط على شعرك من جذور الشعر حتى أطرافه بشكل متساوي حتى يكون متساوي في النعومة.

اتركيه على شعرك لمدة ثلاث ساعات تقريبًا ثم قومي بشطفها ويجب أن تقومي بتكرارها من مرة إلى مرتين من كل أسبوع.

وصفة الأرز لفرد الشعر الخشن

المكونات المطلوبة:-

شامبو مناسب لنوع شعرك.

أربعين نقطة من بروتين الأرز.

زيت اللافندر العطري.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

خطوات وطريقة تحضير ماسك الأرز للشعر:-