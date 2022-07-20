كيراتين طبيعي للشعر بالخميرة هيحول شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير خلال ساعتين 

تمشيط الشعر بشكل يومي أمر مهم لكل فتاة وربة منزل، حيث يساعد التمشيط على سهولة فرد الشعر ومنع تشابكه وزيادة جماله ولمعانه، ولكن عدم تمشيط الشعر يسبب زيادة تشابكه وتقصفه، لذلك تحتاج الفتيات إلى وصفات قوية تساعد على فرد الشعر بسرعة، حيث أن معظم الكريمات والشامبوهات تسبب تساقط الشعر، ولكن الخميرة من الفطريات الممتازة التي تساهم بشكل سريع في فرد الشعر والتخلص من أي تقصفات أو خشونة، فهي ترطب الشعر وتزيد من كثافته ولمعانه، لذلك يبحث عن طريقة استخدامها جميع الفتيات، لذا سوف نوضح لكم طريقة فرد الشعر بالخميرة.

كيراتين طبيعي للشعر بالخميرة

هناك بعض الفتيات الذين يمتلكن شعر خشن ومجعد وراثي، وهناك البعض الذين تعرضوا لعدة عوامل تسببت في خشونة الشعر، ولا تفضل الفتيات الظهور بالشعر الغير انسيابي، حيث يجعل شكل الوجه غير مناسب، ويمكن حل مشكلة خشونة الشعر من خلال استخدام الخميرة التي تحتوي على فيتامينات تساهم في تنعيم الشعر وزيادة كثافته ولمعانه، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

المكونات

ملعقة من الخميرة كبيرة.

1 ملعقة من الحليب الدافئ.

عسل أبيض ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير كيراتين طبيعي للشعر بالخميرة

نظراً لاحتواء الخميرة على فيتامينات ومعادن هامة تساهم في ترطيب الشعر الغير انسيابي والمموج، يمكن من خلال عمل أفضل كيراتين طبيعي وسريع لجميع أنواع الشعر، فهي طبيعية وسريعة المفعول وتساعد في نعومة ولمعان الشعر، كما تساهم الخميرة في تغذية بصيلات الشعر وزيادة كثافته، فى تعتبر علاج طبيعي ممتاز للشعر، وتتمثل طريقة فرد الشعر بالخميرة من خلال إتباع ما يلي.

أولاً يتم تحضير فرشاة لتمشيط الشعر وتنظيفه بالماء وبعدها تجفيفه.

نحضر وعاء ونضع فيه الخميرة والحليب والعسل الأبيض ونقلب جميع المكونات.

يتم فرد خليط الخميرة على الشعر من فروة الرأس حتى الأطراف.

يترك الخليط على الشعر مع وضع غطاء رأس لمدة ساعة كاملة.

بعدها يتم غسل الشعر بالماء الفاتر وتمشيطه.

يتم تكرار خليط الخميرة مرتين في الأسبوع.

فوائد الخميرة لفرد الشعر