من فرنسا.. البريوش الهش المورق وسر العجينة القطنية الأصلية مش هاتبطلي تعمليه من حلاوته سيطلبوه منك كل يوم

البريوش من أكثر المخبوزات التي يفضل تناولها من جانب فئة كبيرة من الناس، لكن دائما ما يجدون صعوبة في إعداده داخل المنزل، لكننا سنقوم بعرض طريقة بسيطة في عمل البريوش الهش اللذيذ، فسوف نقوم بإزالة أي صعوبة في تحضير البريوش وذلك عند عرضنا المفصل لذلك المقال.

البريوش الهش

إليكم أكثر الطرق نجاحا في عمل البيروش الهش بنفس طريقة المحلات اللذيذة المتخصصة في ذلك، وهذا الأمر مرتبط بالالتزام الحرفي بكافة المقادير وخطوات التحضير الآتي ذكرهما بهذا الشكل الآتي:

مقادير عمل البرويش الهش

٥٠٠ جرام من الدقيق.

بيضتان.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

١٠٠ جرام من الزبدة.

٢٠٠ مل من الحليب.

بيضة مخفوقة وملعقتين من الحليب لدهن العجينة.

خطوات تحضير خبز البريوش الفرنسي

في بداية الأمر نقوم بإحضار العجانة الكهربائية ونضيف بداخلها الحليب والدقيق والخميرة والبيض، ثم نبدأ بعملية ضرب المكونات جيداً حتى نتأكد من تجانس المكونات بالشكل المطلوب.

ثم نقوم بوضع الزبدة والسكر والملح مع الخليط داخل العجانة الكهربائية، ونستمر في العجن حتى نتحصل على قوام العجين الناعم، وهذا هو المطلوب.

ثم نقوم بوضع العجين داخل وعاء عميق ونغطيها، ونتركها جانبا لفترة تقدر بحوالي ساعتين، حتى تختمر العجينة وتتضاعف حجمها.

ومن بعد انتهاء المدة المحددة، فهنا نقوم بتقسيم العجينة إلى ثلاث أجزاء متساوية، ويتم تشكيل كل جزء على هيئة الحبل.

وبعدها نقوم بلف كافة الأجزاء ببعضهم على شكل ضفيرة، ويتم وضعها داخل قالب مدهون بالزبدة، وتترك جانبا حتى تختمر لمدة ساعة.

ومن ناحية أخرى نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة تقدر بحوالي ٢٠٠ درجة مئوية.

وقبل إدخال البريوش الفرن نقوم بدهن العجين بالبيض المخفوق والحليب.

ونترك الصينية داخل الفرن لفترة تقدر بحوالي ٢٥ دقيقة، حتى نتحصل على لون البريوش الذهبي.

وبذلك يكون البريوش جاهزا للتناول، وعلى حسب الذوق الشخصي يمكننا حشو البريوش.

وفي النهاية نكون قد أوضحنا لكم طريقة عمل البريوش الهش بنفس طريقة المحلات اللذيذة المتخصصة في إعداده، وبذلك نستطيع أن نقول وداعاً لفشل إعداد البريوش الهش بالمنزل، وذلك الأمر مرتبط بالالتزام الحرفي بكافة المقادير وخطوات التحضير السابق ذكرهما داخل هذا المقال.